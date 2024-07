Mit Travis: Taylor Swift begeistert Fans in Gelsenkirchen!

Taylor Swift (34) startet ihre "The Eras"-Tour endlich in Deutschland! In Gelsenkirchen freuen sich die Fans auf drei Konzerte – bereits ihr erster Auftritt am Mittwochabend begeisterte ihre Anhänger. Wie Bild berichtet, bezirzte die "Blank Space"-Interpretin das Publikum auf Deutsch. "Guten Abend! Schön, euch zu sehen", begrüßte sie ihre Swifties, wie sich ihre Fans liebevoll nennen. "Ich habe Songs von 'Red' noch nie in Gelsenkirchen gesungen. Es ist so toll, das heute zu tun. Es ist lange her, dass ich für Deutsche singen durfte", schwärmte sie.

Ihre Fans hatten aber wohl nicht nur Augen für Taylor, denn sie hatte einen ganz besonderen Gast im Publikum sitzen. Ihr Freund Travis Kelce (34) feuerte seine Freundin fleißig während ihrer Show an, wie das Blatt weiter berichtet. Der NFL-Star bekam ebenfalls viel Aufmerksamkeit von den Konzertbesuchern, die ihm immer wieder zuwinkten. Die 34-Jährige schien sehr glücklich über die Unterstützung ihres Freundes zu sein – auf der Bühne schwärmte sie: "Ich fühle mich so geliebt!"

Die deutschen Fans können sich nach neun Jahren aber noch auf weitere sechs Konzerte in Deutschland freuen. In den nächsten Tagen wird Taylor noch zwei weitere Auftritte in Gelsenkirchen geben und ihre Anhänger dann in Hamburg und München unterhalten. Ihre Fans hoffen, bei ihrer dreistündigen Show erneut Blicke auf ihren Freund Travis werfen zu können. Dieser hat noch bis zum 21. Juli Zeit, bevor dann sein Trainingscamp starten wird.

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

