Beziehungs-Outing in Paris: Hailee Steinfeld verrät Details

Hailee Steinfeld (27) und Josh Allen (28) machten vor wenigen Wochen ihre Beziehung offiziell, als der NFL-Star Fotos ihrer gemeinsamen Paris-Reise im Netz teilte. Nun verrät die Schauspielerin ein paar Details zu ihrem Trip. "Eine der wichtigsten Aufgaben auf der Reise: einen intimen Blick auf den Eiffelturm zu finden, damit Josh ihn zum ersten Mal sehen konnte", schwärmt Hailee gegenüber US Magazine.

Um ihrem Liebsten das Wahrzeichen von Paris zu zeigen, hat die 27-Jährige keine Kosten und Mühen gescheut: "Vor dieser Reise habe ich Instagram und TikTok durchforstet, um den besten Platz zu finden, von dem aus man den Eiffelturm bei Nacht sehen kann." Letztendlich hatten Hailee und Josh einen unvergesslichen Abend: "Wie es das Schicksal wollte, hatten wir einen Tisch im Gigi reserviert, und der Balkon bot uns den besten Blick, den ich mir vorstellen konnte. Wir haben alle unsere Fotos dort gemacht."

Tatsächlich schaffte es der gemeinsame Schnappschuss vor dem Eiffelturm auch in die Fotostrecke, die der Sportler via Instagram veröffentlichte. Darauf blicken die Turteltauben ganz romantisch in die Ferne. "Endlich Fotos von dir und Hailee", freuten sich ihre Fans in der Kommentarspalte über das Beziehungs-Outing. Zuvor wurden Hailee und Josh immer wieder zusammen gesehen, äußerten sich aber nie dazu, ob bei ihnen mehr als nur Freundschaft geht.

Tiziano Da Silva/ Pierre Peruss/ Bestimage/ Action Press Josh Allen und Hailee Steinfeld in Paris, 2024

Instagram / joshallenqb Josh Allen und Hailee Steinfeld

Wie findet ihr es, dass Hailee sich so viel Mühe für ihre gemeinsame Reise nach Paris mit Josh macht?



