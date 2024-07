Hailee Steinfeld und Josh Allen machen Beziehung offiziell!

Lange wurde spekuliert, ob Hailee Steinfeld (27) und Josh Allen (28) ein Paar sind. Immer wieder zeigten sich die Schauspielerin und der NFL-Star zusammen im Urlaub. Nun macht der Sportler seine Beziehung mit der Beauty Instagram-offiziell. Auf der Social-Media-Plattform teilt Josh eine Reihe von Schnappschüssen – direkt auf dem ersten Foto schaut er sich mit Hailee den Pariser Eiffelturm an. Ganz romantisch blicken die Turteltauben in die Ferne und bestätigen zugleich mit diesem süßen Pic ihre Liebe!

Die Fans der beiden freuen sich riesig über das Beziehungs-Outing. "Endlich Fotos von dir und Hailee", "König und Königin" und "Was haben wir getan, dass wir so etwas Süßes sehen dürfen?", lauten nur drei der zahlreichen Kommentare unter Joshs Beitrag. Für die Fans sind die beiden jetzt schon ein Perfect Match: "Danke, dass du Hailee glücklich machst."

Wie lange Hailee und Josh schon ein Paar sind, ist nicht bekannt. Allerdings kamen die ersten Gerüchte, dass zwischen der Pitch Perfect-Bekanntheit und dem Quarterback der Buffalo Bills etwas laufen könnte, schon vor rund einem Jahr auf. Seitdem zeigten sie sich immer wieder öffentlich zusammen, unter anderem auch bei einem Urlaub mit Freunden in Mexiko. Dort entspannten die beiden in Badeklamotten am Strand und unterhielten sich angeregt, wie Bilder zeigen, die People vorliegen.

Anzeige Anzeige

Instagram / joshallenqb Josh Allen und Hailee Steinfeld

Anzeige Anzeige

Tiziano Da Silva/ Pierre Peruss/ Bestimage/ Action Press Hailee Steinfeld und Josh Allen in Paris, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch das Foto, mit dem Hailee und Josh ihre Beziehung öffentlich machen? Total süß und romantisch! Ein bisschen zu viel... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de