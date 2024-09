Endlich Frieden? Luigi Birofio und Walentina feiern zusammen

Hat sich hier etwa das Blatt gewendet? Zwischen Walentina Doronina (24) und Luigi Birofio (25) herrschte seit dem Das Sommerhaus der Stars-Drama im vergangenen Jahr ein echter Krieg. Immer wieder schossen die beiden Realitystars gegeneinander – doch die Zeit der Feindlichkeit scheint nun endlich in der Vergangenheit zu liegen. Wie Walentina in ihrer Story auf Instagram zeigt, sind sie und der Allstars-Dschungelcamp-Star zusammen beim Musikfestival World Club Dome. In einem Clip steht sie neben ihrer Freundin Jacqueline Siemsen im Publikum und feiert, bevor sie mit ihrem Arm den Italiener ins Bild zieht. Sie grinsen und tanzen – von den früheren Eskapaden scheint nichts mehr übrig zu sein.

Im zweiten Clip, den Wale ebenfalls in ihrer Story teilt, gehen die beiden sogar noch einen Schritt weiter! Sie scheinen sich über ihren eigenen Beef lustig zu machen. Den Weg zum Festival legen die Influencer in Shuttles zurück, die sie sich miteinander teilen müssen. In gespielter Walentina-Manier meint die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin: "Es gibt so viele Shuttles, warum muss ich mir ausgerechnet mit diesem Herrn einen teilen?" Und zeigt, wie Gigi sich ebenfalls gespielt neben ihr darüber aufregt. Dann fügt sie noch hinzu: "Was ist das für ein Fisch, ehrlich!" Lustigerweise sind das genau die Worte, die Gigi der Beauty im vergangenen Jahr bei einer Pressekonferenz zum Fame Fighting an den Kopf geworfen hatte. Möglicherweise bedeutet das ja, dass sie den elend langen Streit endlich zur Ruhe gelegt haben.

Während ihrer gemeinsamen Zeit im Sommerhaus entfachten immer wieder krasse Streitereien zwischen den beiden. Einmal soll Gigi sogar handgreiflich gegenüber Wale und ihrem damaligen Partner Can Kaplan geworden sein. Angeblich habe er dem Unternehmer und der Promi Big Brother-Kandidatin sogar eine übergezogen. Bereits im Dezember des vergangenen Jahres habe Gigi sich dafür aber bei Walentina entschuldigt. "Gigi hat mich mehrfach angerufen und war superfreundlich zu mir und meinte, er muss das ja machen, damit die Leute reden. Weil die Leute das von ihm erwarten", hatte Wale gegenüber InTouch damals erklärt.

Instagram / walentinadoroninaofficial Jacqueline Siemsen, Walentina Doronina und Luigi Birofio, Realitystars

Nicole Kubelka / Future Image Can Kaplan und Walentina Doronina, Reality-TV-Stars

