Fans gratulieren: Avicii wäre heute 35 Jahre alt geworden

Vor sechs Jahren stand die Welt für einen kurzen Augenblick still: Der schwedische DJ Avicii (✝28) hat auf tragische Weise Suizid begangen. Trotzdem denken seine Fans jeden Tag an ihn. Vor allem aber heute, denn Avicii wäre heute 35 Jahre alt geworden. "Happy Birthday, Legende. Ich vermisse dich so sehr und hoffe, du bist sicher da, wo du jetzt bist. Wir werden immer an dich denken", schreibt ein Fan zu einem Kinderfoto des Musikers auf X. Zahlreiche weitere Nutzer schließen sich ihrem Vorredner an und lassen Avicii wissen: "Happy Birthday an einen unglaublichen DJ", "Ich denke heute an dich" und "Für immer in unseren Herzen, in unserem Gedächtnis und unserem Leben."

Avicii gelang im Jahr 2011 mit seinem Song "Levels" der weltweite Durchbruch. Zwei Jahre später folgte die Veröffentlichung seines ersten Studioalbums "True". Sein musikalisches Werk "Wake Me Up" war in über 20 Ländern an der Spitze der Single-Charts. Im Jahr 2012 durfte Avicii seinen ersten Grammy in den Händen halten. Der Schwede arbeitete mit Megastars wie David Guetta (56), Madonna (66) und Coldplay zusammen. Im Februar 2016 kündigte der DJ dann allerdings seinen Rückzug an. Grund dafür waren unter anderem sein mentaler Zustand und das Verlangen danach, sich auf sein Leben außerhalb der Musik zu konzentrieren.

Am 20. April 2018 machte dann die tragische Nachricht die Runde, dass Avicii im Alter von 28 Jahren verstorben ist. Tim Bergling, wie der Star-DJ mit bürgerlichem Namen hieß, hatte bereits seit Jahren mit psychischen Problemen und einer starken Alkoholsucht zu kämpfen. Die letzten Worte von Avicii geben laut dem letzten Tagebucheintrag noch einmal einen tiefen Einblick in seine Gefühlswelt vor seinem Suizid: "Das Verlassen der Seele ist die letzte Verbindung, bevor sie wieder von vorne anfängt!" Seine Gedanken wurden in dem Buch "Tim: Die offizielle Avicii-Biografie" veröffentlicht.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Avicii im Januar 2013

Instagram / avicii Avicii, DJ



