Gewusst? Sie war die Siegerin der ersten Sommerhaus-Staffel

In wenigen Tagen startet die neue Staffel Das Sommerhaus der Stars. Acht Jahre ist es jetzt her, dass die Erfolgsshow an den Start ging. Wer erinnert sich noch daran, wer sich zum ersten Mal den Sieg holte? Xenia Prinzessin von Sachsen (38) war im Jahr 2016 die erste Sommerhaus-Gewinnerin! Doch wieso hat man sie gar nicht mehr so auf dem Schirm? Promiflash hat mit der Swipe, Match, Love?-Bekanntheit gesprochen und erfahren, weshalb sie trotz ihres Sieges vielen nicht im Kopf geblieben ist: "Dass ich die erste Staffel gewonnen habe, weiß fast keiner. Sendezeit ist mir tatsächlich nicht wichtig. Ich muss mich dafür auch nicht mit Leuten anlegen – ich will einfach nur Frieden." Eine Antwort, die man von den heutigen Kandidaten wohl nicht mehr bekommen würde.

War sie tatsächlich zu unauffällig, um im Gedächtnis zu bleiben? "Immer wenn Streit ausgebrochen ist, war ich weg", bestätigt sie. "Ich bin dann immer direkt ins Badezimmer gegangen, habe mir eine Badewanne eingelassen und habe heimlich eine Kippe geraucht", erzählt Xenia weiter. Seit ihrer Zeit im Sommerhaus hat sich das Reality-Fernsehen ziemlich verändert – Xenias Meinung nach nicht unbedingt zum Positiven. "Es ist schon heftig. [...] Also ich meine, wenn die sich da einen riesigen Shitstorm leisten", betont sie im Gespräch mit Promiflash. Ihr sei das heutzutage alles zu viel: "Ich wäre dafür, dass das Drama im Reality-TV aufhört – ich bin für mehr positive Vibes."

Ob sich die diesjährigen Kandidaten die Worte der Staffel-eins-Gewinnerin zu Herzen nehmen werden? Unter anderem werden Schauspieler Raúl Richter (37) und seine Lebensgefährtin Vanessa Schmitt, das Temptation Island-Couple Umut Tekin (27) und Emma Fernlund und Sam Dylan (33) mit Rafi Rachek (34) ihr Können unter Beweis stellen. Ein Cast, der wohl schon im Vorfeld eine Menge Drama verspricht. "Also meiner Meinung nach ist das die krasseste Staffel, die hier je gedreht wurde", behauptete Emma bereits in einem Statement auf Instagram.

Timm, Michael / ActionPress Xenia Prinzessin von Sachsen im März 2022

Instagram / emmashealth_ Umut Tekin und Emma Fernlund im Januar 2024

