Herzogin Meghans Biografie könnte finanzielle Krise lösen

Herzogin Meghan (43) steht möglicherweise vor einem vielversprechenden Wendepunkt in ihrer Karriere, da sie angeblich mit einer neuen potenziellen Einnahmequelle liebäugelt. Einem Experten zufolge könnte eine Autobiografie der ehemaligen Schauspielerin das nächste große Projekt für sie und ihren Ehemann Prinz Harry (39) sein. Nach dem Erfolg von Harrys Memoiren "Reserve" glaubt der Royal-Experte Tom Bower, dass sich die Herzogin von Sussex mit einem autobiografischen Werk ordentlich die Taschen vollmachen könnte. "Das ist ihre potenzielle Goldmine", erklärt Tom gegenüber Talk TV.

Ihre Firma Archewell Productions ist derzeit von den steigenden Produktionskosten in der Unterhaltungsbranche betroffen, was auf die letztjährigen Streiks der Schauspieler und Drehbuchautoren zurückzuführen ist. Daher könnten ihnen große finanzielle Schwierigkeiten drohen. Ein Insider äußerte außerdem gegenüber Express, dass das Paar derzeit nur eine neue Produktion mit Netflix geplant habe, obwohl der fünfjährige Vertrag über 90 Millionen Euro nächstes Jahr zur Verlängerung ansteht. Dabei handelt es sich um die Verfilmung des Bestsellers "Meet Me at the Lake", für deren Rechte Netflix 3,4 Millionen Euro gezahlt haben soll.

Abseits ihrer beruflichen Herausforderungen bleibt die Frage offen, wie das Paar seinen Lebensstil finanzieren wird, falls der Vertrag mit dem Streamingdienst nicht verlängert wird. Meghan, die vor ihrer Hochzeit mit Harry in der Serie Suits mitspielte, soll angeblich bereits zuvor Schwierigkeiten gehabt haben, ihre Schauspielkarriere in London fortzusetzen. Tom behauptete bereits zuvor gegenüber Talk TV, Meghan sei ursprünglich nach London gekommen, um ihre Karriere voranzutreiben, weil sie im Schauspielbusiness keine weiteren Angebote bekam. Daher könnte das Schreiben einer Biografie für Meghan und Harry möglicherweise der letzte Ausweg aus einer drohenden finanziellen Krise darstellen.

Anzeige Anzeige

ZUMA Press Wire / Zuma Press / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2023

Anzeige Anzeige

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Herzogin Meghan im August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Meghan wird eine Biografie veröffentlichen? Ja, ganz sicher! Nein, das kann ich mir nicht vorstellen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de