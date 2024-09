Jessica Haller erholt sich von ihrer Wirbelsäulen-Operation

Jessica Haller (34) litt lange unter Rückenschmerzen, weswegen sie sich einer Operation an der Wirbelsäule unterzog. Im Netz teilt die einstige Bachelorette ihre Fortschritte. Unter anderem zeigt sie in ihrer Instagram-Story ein Röntgenbild ihrer Wirbelsäule: "Das ist jetzt meine Wirbelsäule. Das sind sechs Schrauben, Stäbe und auch so ein Implantat und da wurde die Bandscheibe rausgezogen." Jetzt muss sie sich erst einmal erholen – und darf auch ihre Tochter vorerst nicht auf den Arm nehmen.

