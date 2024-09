König Charles III. hat ein großes Herz für rote Eichhörnchen

König Charles III. (75) hat eine außergewöhnliche Vorliebe für rote Eichhörnchen und lässt die pelzigen Waldbewohner laut Hello Magazine sogar in seinem privaten Haus frei herumlaufen. Während er weltweit für seine Liebe zu Pferden und Hunden bekannt ist, zeigt sich nun auch seine große Zuneigung für die bedrohten roten Eichhörnchen. Bereits 2009 wurde er zum Schirmherrn des Red Squirrel Survival Trust ernannt, einer nationalen Stiftung, die sich dem Schutz der Art in Großbritannien widmet. Diese Liebe zu den putzigen Nagetieren bringt er auch regelmäßig zum Ausdruck – wie in einem Brief anlässlich des Red Squirrel Appreciation Day im Jahr 2021, der auf Instagram veröffentlicht wurde: "Sie sind solch charmante und intelligente Kreaturen!"

Der König engagiert sich nicht nur aktiv für den Schutz der bedrohten Art, sondern widmet ihnen auch besondere Aufmerksamkeit in der täglichen Praxis. Die Royal Mint, die Münzprägeanstalt des Vereinigten Königreichs, brachte im vergangenen Jahr eine neue Münzkollektion heraus, die eine Reihe gefährdeter Tierarten zeigt, darunter Bienen, Papageientaucher und Auerhühner. Auf der neuen 2-Pence-Münze ist sogar ein rotes Eichhörnchen abgebildet, ein weiteres Zeichen für Charles' Einsatz für den Naturschutz. Zudem genießt er es, die Eichhörnchen um und in seinem Haus in Schottland zu haben und findet es entzückend, wenn die neugierigen Tiere Nüsse aus seinen Jackentaschen stibitzen, wie er einmal in einem Social-Media-Post verriet.

Diese Leidenschaft scheint auch auf die nächste Generation überzugehen. Im Jahr 2014 besuchte Charles das Glendelvine Squirrel Sanctuary, ein Naturschutzgebiet in Schottland, das sich dem Schutz und der Erhaltung der einheimischen roten Eichhörnchen widmet, und erhielt ein rotes Plüscheichhörnchen als Geschenk für seinen Enkel Prinz George (11). Prinz William (42) erwähnte in einem früheren Interview mit dem Magazin Country Life zudem, dass er das umweltbewusste Engagement seines Vaters bewundere und dies auch an seine eigenen Kinder weitergeben wolle.

König Charles III. in Southport, 2024

König Charles im Juli 2024

