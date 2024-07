Ein Traum in Weiß: So elegant ist Ashley Tisdales Babyparty!

Bei Ashley Tisdale (39) ist Endspurt angesagt – denn ihr zweiter Nachwuchs kommt bald auf die Welt. Vorher schmeißt die High School Musical-Darstellerin aber noch eine richtig schicke Babyparty, um ihr Glück gebührend zu feiern. Auf Instagram teilt die Zweifachmama in spe einige Aufnahmen des turbulenten Spektakels und schreibt: "Ich konnte keine Babyparty bei meinem ersten Kind machen, also war es dieses Mal etwas ganz Besonderes, mit all meinen Lieblingsmenschen zu feiern. Danke für all die Liebe und Unterstützung in diesen so vielen kostbaren Momenten."

Bei ihrer Feier wählte Ashley ein elegantes weißes Farbschema und feierte mit einigen ihrer Liebsten im Garten. Umgeben von zahlreichen Kerzen und Lichterketten sitzt die Schauspielerin mit ihren Freunden zusammen und wirkt sichtlich glücklich. Ashley schlüpfte für den Abend in ein bezauberndes kurzes Kleid in Weiß, bei dem ihr wachsender Babybauch besonders zur Geltung kam. Auch Töchterchen Jupiter war mit von der Partie: Die Kleine trug ein niedliches Rüschenkleid mit einem glitzernden Aufdruck eines Sterns und brachte einige Fans zum Schwärmen: "Jupiter ist die Süßeste!"

Für Ashley und ihren Partner Christopher French (42) ist der zukünftige Wonneproppen das zweite gemeinsame Kind. Mit ihrem Ehemann ist die Beauty seit 2014 verheiratet – 2021 erblickte Töchterchen Jupiter das Licht der Welt. Die zuckersüßen Babynews über das Geschwisterchen der Kleinen verkündeten die Eltern mit einigen Schnappschüssen im Netz, auf denen die 39-Jährige ihren deutlich gewachsenen Babybauch präsentierte. Dazu schrieb die Schwangere: "Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen."

Anzeige Anzeige

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale und ihre Tochter Jupiter, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / ashleytisdale Christopher French, Ashley Tisdale und ihre Tochter Jupiter

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Ashleys Babyparty? Total klasse! Mir gefällt die elegante Gartenparty sehr. Leider nicht mein Fall. Ich habe mir etwas mehr erhofft... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de