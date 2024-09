"Ganz entzückt": Ashley Tisdale ist wieder Mama geworden

Das sind doch wundervolle Nachrichten: Ashley Tisdale (39) durfte ihr zweites Baby auf der Welt willkommen heißen! Auf Instagram teilt die Schauspielerin auch direkt den Namen ihres kleinen Sprösslings: Emerson Clover. Zur frohen Kunde gibt es auch gleich einen ersten Schnappschuss dazu: Auf dem Foto sieht man das winzige Händchen der Neugeborenen, das von ihrer großen Schwester Jupiter und ihren Eltern sanft festgehalten wird. Dazu schreibt Ash: "Alle drei von uns sind schon ganz entzückt von dir. Sie landete am 6. September 2024."

Der Papa der Kleinen, Christopher French (42), hat ein paar berührende Worte für seine Frau parat. "Danke, dass du diese wundervolle Kreatur auf die Welt und in unsere Familie gebracht hast. Du bist eine Superheldin. Ich liebe dich so sehr", kommentiert er unter das Foto. Andere Freunde des Paares wie Christina Perri (38), Mandy Moore (40) und Amanda Kloots sammeln sich ebenfalls in der Kommentarspalte und teilen ihre Glückwünsche für die Familie. Besonders der Name stößt auf Unterstützung, viele Fans meinen: "Was für ein süßer Name! Ich wünsche euch nur das Beste!"

Die Disney-Bekanntheit und ihr Mann mussten kurz vor der Geburt des Sprösslings bangen. Über ihren Account ließ die zweifache Mama ihre Fans wissen, sie sei an einer Virusinfektion erkrankt. "Ich habe seit drei Wochen eine Adenovirus-Infektion, die sich in eine Nebenhöhlenentzündung verwandelt hat", berichtete sie Mitte August. Doch auch ohne den Infekt war das Ende der Schwangerschaft nicht ganz leicht für sie gewesen. In den vergangenen beiden Monaten klagte sie über Sodbrennen, Schlafmangel und geschwollene Füße.

Instagram / ashleytisdale Die Hände von Ashley Tisdale und ihrer Familie, 2024

Instagram / ashleytisdale Christopher French, Ashley Tisdale und ihre Tochter Jupiter

