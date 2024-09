Richard Gere enthüllt geheime Details zu "Pretty Woman"

Richard Gere (75) hat eine interessante Anekdote über seinen Kultfilm "Pretty Woman" enthüllt. Während des Filmfestivals in Venedig erzählte der Schauspieler nun im Rahmen einer Masterclass, dass die ikonische Klavierszene im Film tatsächlich improvisiert war und ursprünglich gar nicht im Drehbuch stand. Richard, der gemeinsam mit Julia Roberts (56) in dem Streifen von 1990 brillierte, scherzte zudem darüber, dass ihre Figuren "keinerlei Chemie" miteinander hatten. Zudem sei seine Rolle "fast kriminell unterentwickelt" gewesen. Im Wesentlichen war seine Figur im Drehbuch durch einen schicken Anzug und eine gute Frisur charakterisiert.

Die Inspiration für die berühmte Szene am Klavier kam von dem Regisseur des Films, Garry Marshall (✝81). Auf dessen Frage, was Richard nachts üblicherweise in einem Hotel mache, hatte dieser geantwortet: "Ich leide meistens unter Jetlag. [...] Also bin ich die ganze Nacht wach und normalerweise gibt es irgendwo einen Ballsaal oder eine Bar, und ich suche mir ein Klavier und spiele." Garry griff die Idee auf und ermutigte den Darsteller, etwas Stimmungsvolles zu spielen. Obwohl die emotionale Szene also ursprünglich keinen festen Platz im Drehbuch hatte, wurde sie dank der improvisierten Darbietung des ehemaligen "Sexiest Man Alive" zu einem der denkwürdigsten Momente von "Pretty Woman".

Richard, bekannt für seine Rollen in Filmen wie "Ein Offizier und Gentleman" und "Chicago", teilte sich das Rampenlicht beim Filmfestival in Venedig mit seiner Familie. Ihn begleiteten seine dritte Ehefrau Alejandra Silva (41) und Sohn Homer James Jigme Gere, der aus einer früheren Beziehung mit Carey Lowell (63) stammt. Gemeinsam besuchten sie unter anderem die amfAR Gala Venezia und verbreiteten jede Menge gute Laune. Alejandra und Richard, die 2018 heirateten, wirkten dabei glücklich und verliebt wie am ersten Tag.

Garry Marshall im April 2016

Alejandra Silva und Richard Gere beim Filmfestival Venedig, 2024

