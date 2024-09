So viel gab Halle Berry schon für den Sorgerechtsstreit aus

Halle Berry (58) muss für ihren Sorgerechtsstreit ordentlich blechen. In neuen Gerichtsunterlagen, die Us Weekly vorliegen, führt die "Catwoman"-Bekanntheit aus, wie viel sie im Prozess um das Sorgerecht des zehnjährigen Maceo bereits bezahlt habe: insgesamt rund 180.200 Euro. Halle gab an, dass sie allein 72.000 Euro von dieser Summe freiwillig für die Rechtskosten ihres Ex Olivier Martinez (58) aufgebracht habe. "Ich habe alles versucht, um mit Olivier zu kommunizieren und ihn in die Entscheidungsfindung über unseren Sohn einzubinden", betont Halle in den eingereichten Dokumenten. Sie beschuldigt ihren ehemaligen Partner, sich jeglicher Kooperation zu verweigern und sich in allen wichtigen Fragen in Bezug auf Maceo "abweisend und unnachgiebig" zu verhalten.

In ihren Aussagen betont Halle, dass sie zwar ursprünglich einem geteilten Sorgerecht zugestimmt, aber aufgrund der Schwierigkeiten mit Olivier in den vergangenen Monaten nun das alleinige Sorgerecht beantragt habe. Trotz der Vereinbarung, Olivier monatlich 7.200 Euro an Unterhalt zu zahlen und sich um die Ausbildungsgebühren ihres Sohnes zu kümmern, beklagte sie, dass ihr Ex-Mann aufgehört habe, an den Therapien zum Co-Parenting teilzunehmen. In Nachrichten an ihn, die Halle den Gerichtsdokumenten beilegte, drängt sie ihn, das Wohl ihres Sohnes über persönliche Widerstände zu stellen und die Feindseligkeiten beizulegen.

Nebst ihrem Sohn Maceo hat Halle außerdem eine 16-jährige Tochter. Nahla stammt aus einer früheren Beziehung mit Gabriel Aubry (48). Seit 2020 ist Halle nun mit dem Musiker Van Hunt (54) liiert. Nach eigenen Angaben soll sich die Beziehung zu Olivier seither verschlechtert haben.

Getty Images Olivier Martinez und Halle Berry, Schauspieler

Getty Images Halle Berry, Schauspielerin

