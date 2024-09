Spoilert Jennifer Iglesias das Ende von "Are You The One?"?

In der vergangenen Folge von Are You The One – Reality Stars in Love schien es zwischen Jennifer Iglesias (25) und Lukas Baltruschat (30) richtig ernst zu werden. Der Hamburger und die Influencerin gestanden sich nämlich gegenseitig ihre Liebe zueinander! Damit könnten sie doch auf ein glückliches Ende zusteuern, oder? Doch in einem neuen Beitrag der Beauty auf TikTok deutet sich ein ganz anderer Ausgang für die beiden an. In dem aktuellen Video guckt Jenni perplex vor sich hin und lacht ungläubig. Dazu schreibt sie in das Bild: "Wie ich selber darüber lachen muss, wie verwirrt ich bei AYTO war." Das Ganze betitelt sie mit: "Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll."

Was auch interessant ist: Die Influencerin hat sogar einige Kommentare unter ihrem Beitrag gelikt, die sich allesamt gegen den ehemaligen Bachelorette-Kandidaten aussprechen. Ob sich Jennifers anfängliche Zweifel doch bewahrheitet haben? Denn schon, nachdem Lukas ihr seine Gefühle gebeichtet hatte, schien sie etwas überfordert oder gar zögerlich, sich sofort ganz darauf einzulassen. "Ich habe brutal Schiss davor, dass wir kein Perfect Match sind und das irgendetwas verändert", erläuterte sie damals.

Tatsächlich zeigte sich Lukas in den vorherigen Folgen auch nicht unbedingt vertrauenswürdig. Immer wieder knutschte und flirtete er mit anderen Frauen – einmal sogar, während Jennifer nur wenige Meter weiter ein kleines Schläfchen hielt! Allerdings hatte sie ihm zuvor dafür auch die Erlaubnis erteilt. Trotzdem schien sein Verhalten die Halbitalienerin ziemlich zu verletzen. "Die Mädels haben da ihre Bestätigung und fühlen sich supergeil und ich stehe als die Dumme da", merkte sie in der Sendung an.

