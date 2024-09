Bruder James reagiert auf Prinzessin Kates Gesundheitsupdate

Prinzessin Kate (42) hat kürzlich in einem bewegenden Video bekanntgegeben, dass sie ihre Chemotherapie beendet hat. In dem Video teilt sie nicht nur diesen bedeutenden Meilenstein, sondern gewährt auch seltene Einblicke in ihre Sommerzeit mit Prinz William (42) und ihren Kindern George (11), Charlotte (9) und Louis (6). Zu den Unterstützern während dieser herausfordernden Zeit zählte auch ihr Bruder James Middleton (37), der jetzt auf die emotionale Bekanntgabe reagiert. Er kommentiert das Instagram-Video folgendermaßen: "Ich könnte nicht stolzer sein." Zudem fügt er noch ein rotes Herz-Emoji hinzu.

Kate spricht in dem Video über die Herausforderungen der vergangenen Monate und die Auswirkungen ihrer Krebserkrankung auf ihre Familie. "Die vergangenen neun Monate waren unglaublich hart für uns als Familie", betont sie in dem Clip. Trotz der Schwierigkeiten weist die Prinzessin von Wales darauf hin, dass diese Zeit sie und ihren Mann William dazu gebracht habe, die einfachen, aber wichtigen Dinge im Leben mehr zu schätzen. Außerdem bedankt sie sich bei all ihren Unterstützern: "William und ich sind so dankbar für die Unterstützung, die wir bekommen haben. Wir haben viel Kraft aus all denen ziehen können, die uns in dieser Zeit geholfen haben."

Kate gab ihre Krebserkrankung Ende März im Rahmen eines emotionalen Beitrags auf Social Media öffentlich bekannt: Nach einer geplanten Bauch-OP wurde bei der dreifachen Mutter Krebs festgestellt. Sie ist jedoch nicht das einzige Mitglied der britischen Königsfamilie, das gegen die Krankheit kämpft. Auch König Charles III. (75) bekam Anfang des Jahres diese Diagnose gestellt.

Getty Images Prinzessin Kate, Juli 2024

Getty Images König Charles im September 2024

