Durchsichtiges Kleid: So elegant posiert J.Lo auf Red Carpet

Jennifer Lopez (55) sorgte beim Toronto International Film Festival erneut für Aufsehen! Am Samstag schlenderte sie bei der Party namens Road to the Golden Globes in einem eleganten Outfit über den roten Teppich. Wie diese neuen Fotos zeigen, trug die "Marry Me"-Schauspielerin zu dem Event ein durchsichtiges, beigefarbenes Kleid und kombinierte es mit farblich passenden Stiefeln. Bemerkenswert war zudem, dass J.Lo ohne ihren Ex-Mann und Produzenten Ben Affleck (52) vor Ort war, obwohl sie ihren gemeinsamen Film "Unstoppable" promotete.

Jennifers zartes Chiffonkleid enthüllte durch die Transparenz des Stoffes außerdem einen tiefen Ausschnitt. Zudem war es mit mehreren Lagen Rüschen verziert, die den Look perfekt abrundeten. Den Look rundete die "Ain't Your Mama"-Sängerin mit einer Clutch und großen Ohrringen ab. Neben dem Outfit konnte sich auch ihr glamouröses Make-up sehen lassen: Sie wählte Smokey Eyes und nudefarbenen Lippenstift. Ihr langes Haar trug sie glatt über die Schultern.

In den vergangenen Wochen sorgte J.Lo vor allem mit ihrem Privatleben für Schlagzeilen. Der Grund: Die Sängerin und Schauspielerin reichte nach monatelangen Spekulationen am 20. August offiziell die Scheidung von ihrem Noch-Ehemann Ben ein. Das Datum des Antrags hatte eine besondere Bedeutung: Es war nämlich der zweite Jahrestag ihrer Hochzeitsfeier. Getrennt sind J.Lo und Ben allerdings schon viel länger. Laut offiziellen Dokumenten nannte der Popstar den 26. April 2024 als Datum der Trennung.

Getty Images Jennifer Lopez im September 2024 in Toronto

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

