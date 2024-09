Mariah Carey meldet sich nach Tod ihrer Mama und Schwester

Mariah Carey (55) hat sich eine kleine Auszeit genommen: Die Sängerin musste kürzlich den Verlust ihrer Mutter Patricia und ihrer Schwester Alison verkraften. Daher wurde es zunächst still um sie – pünktlich zu ihren bevorstehenden Auftritten in China und Brasilien meldet sie sich jetzt jedoch bei ihren Fans auf Instagram zurück. Dort teilt sie ein Video, das sie bei den Vorbereitungen für ihre Performances zeigt. "Zurück bei der Arbeit. Es waren ein paar harte Wochen, aber ich weiß die Liebe und Unterstützung von allen sehr zu schätzen", schreibt sie darunter.

Um in Ruhe trauern zu können, bekam die "Obsessed"-Interpretin in den vergangenen Wochen wohl tatkräftige Unterstützung – auch von ihrem Ex-Mann Nick Cannon (43). Mit ihm bekam Mariah die Zwillinge Monroe (13) und Moroccan (13), um die sich der Comedian anscheinend vor Kurzem kümmerte. Er veröffentlichte nämlich Beiträge im Netz, die ihn gemeinsam mit den Kids zeigten. Darunter befand sich ein lustiger Clip, in dem er im Auto voller Leidenschaft einen Song performte, was seinem Sohn wohl ein bisschen peinlich war.

Da die beiden Teenager aber gerade ebenfalls mit dem Verlust ihrer Familienmitglieder zu kämpfen haben, tut ihnen die Ablenkung durch ihren Vater bestimmt gut. Wie Mariah gegenüber People erklärte, waren Patricia und Alison vor wenigen Wochen gestorben – und das am selben Tag. "Es bricht mir das Herz, dass ich am vergangenen Wochenende meine Mutter verloren habe. Traurigerweise hat meine Schwester am selben Tag ihr Leben verloren", offenbarte die 55-Jährige.

Anzeige Anzeige

Instagram / nickcannon Moroccan Cannon, Nick Cannon und Monroe Cannon im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihrer Tochter Monroe und ihrer Mutter Patricia

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Mariah sich wieder im Netz gemeldet hat? Es ist schön, dass es ihr anscheinend etwas besser geht! Sie hätte sich ruhig noch mehr Zeit nehmen können. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de