Matt Damon hatte ergreifenden Traum nach Tod seines Vaters

Matt Damons (53) Vater Kent Damon starb im Jahr 2017 an der Tumorerkrankung Multiples Myelom. Bei einem Auftritt bei "The Late Show With Stephen Colbert" vor wenigen Monaten ließ der US-amerikanische Schauspieler die Zeit nach dem Tod seines Papas Revue passieren und berichtete von einem wundersamen Traum. "Nachdem mein Vater 2017 verstorben war, hatte ich innerhalb dieses Jahres diesen verrückten Traum", erzählte der "Interstellar"-Darsteller und fuhr fort: "Er kam im Traum zu mir und hat mich umarmt." Matt habe dabei "überwältigenden Schutz und Liebe" verspürt.

Der Hollywoodstar ist mittlerweile selbst Vater von vier Töchtern. In der Radiosendung "Radio Andy" wurde er kürzlich gefragt, welche Ratschläge er für andere Väter von Töchtern parat habe. "Oh, man. Ich weiß auch nicht. Ich würde mich nicht herablassen, irgendjemandem einen Rat zu geben, außer dass ich versuche, zuzuhören und hilfreich zu sein", meinte Matt und ergänzte: "Letztendlich geht es darum, das Selbstwertgefühl zu stärken."

Seine vier Kinder hat Damon mit seiner langjährigen Ehefrau Luciana Barroso (48). Die beiden lernten sich 2003 beim Dreh des Films "Unzertrennlich" kennen. Zwei Jahre später traten sie vor den Altar. Luciana brachte Tochter Alexia mit in die Ehe. Gemeinsam bekam das Ehepaar in den darauffolgenden Jahren die drei Töchter Isabella, Gia und Stella.

Anzeige Anzeige

Getty Images Matt Damon mit seiner Frau und Töchtern, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Matt Damon mit seiner Ehefrau Luciana Barroso

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wusstet ihr, dass Matt vier Töchter hat? Ja, das war mir bekannt. Nein, das höre ich zum ersten Mal. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de