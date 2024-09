Neue Hinweise: Prinzessin Kate geht es wohl schon besser

Gibt es einen Hoffnungsschimmer am Horizont? Anfang des Jahres hatte Prinzessin Kate (42) ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht und sich für einige Zeit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Noch immer gelten ihre öffentlichen Auftritte als Seltenheit. Geht es ihr mittlerweile besser? Wie Insider gegenüber The Sunday Times verlauten lassen, lässt einiges darauf schließen! Unter anderem soll Kates Ehemann Prinz William (42) um einiges entspannter wirken und sein Terminkalender nach der Sommerpause sei wieder voller. Zuvor hat sich der britische Thronfolger eine kurze Auszeit von seinen royalen Pflichten genommen, um sich um seine Frau und die Kinder zu kümmern.

Für William selbst waren die vergangenen Monate alles andere als leicht: Neben seiner Ehepartnerin leidet auch noch sein Vater König Charles III. (75) an Krebs. Die Adelsexpertin Jennie Bond erklärte gegenüber OK!, dass der Prinz von Wales stark unter Druck gestanden habe. "Er wird sich durch die Krankheit seiner Frau und die Krebserkrankung seines Vaters etwas bedrängt fühlen – dies ist eine beängstigende Zeit für ihn", so die Fachfrau. Trotz der schwierigen Phase hielt William durch und steht seiner Familie weiterhin zur Seite.

Angeblich stehe auch Kates nächster öffentlicher Auftritt bereits im Raum, wie The Sunday Times zudem berichtete. Laut dem Magazin plant die 42-Jährige wohl, am 10. November gemeinsam mit ihrem Mann, ihrem Schwiegervater und weiteren Mitgliedern der königlichen Familie an der jährlichen Gedenkfeier für gefallene Soldaten in Whitehall, London, teilzunehmen. Ganz fest stehe dies aber noch nicht – es komme ganz auf Kates Gesundheitszustand zu dem Zeitpunkt an.

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Kate und Prinz William im August 2024

Getty Images Prinzessin Kate im Januar 2023

