Von Jessi getrennt? Germain Wolf turtelt mit Blondine herum

Diese Aufnahmen werfen Fragen auf! Eigentlich ist Germain Wolf, bekannt durch Are You The One?, mit Jessica Hnatyk zusammen. Bis vor Kurzem teilten sie noch fleißig Pärchen-Content auf Social Media. Doch eine Promiflash-Leserin erwischte den Hobby-Rapper nun auf einer Party in Berlin mit einer Blondine: Die beiden wirkten ziemlich vertraut. In einem Video ist zu sehen, wie sie eng miteinander tanzen, dabei hat die Unbekannte auch öfter ihre Hand auf seiner Brust. Die Quelle verrät zudem exklusiv: "Sie tanzten eng miteinander, lächelten sich an, fassten sich an und liefen Händchen haltend Richtung Toilette."

Bedeutet das etwa, dass alles aus ist zwischen den beiden? Das spekulieren die Fans auf Instagram tatsächlich schon länger. Unter Jessicas Bildern auf der Plattform kommentierten bereits mehrere User. "Ist sie noch mit Germain zusammen?" oder "Ist bei dir und Germain alles gut? Man sieht euch so selten zusammen" lauten nur zwei der zahlreichen Fragen der Fans. Germain teilte zuletzt im April gemeinsamen Content mit Jessi.

Die beiden lernten sich in der Datingshow Ex on the Beach kennen und lieben. Obwohl Jessi zunächst skeptisch war, was Germains Ansichten angeht, fanden sie zueinander und galten für viele Reality-TV-Fans als Traumpaar. Im April verkündeten sie im Netz, dass sie nach einem Jahr Fernbeziehung zusammenziehen wollen. Seitdem gab es keine Updates mehr dazu.

Instagram / germain_e Germain Wolf, ehemaliger "Are You The One?-Kandidat

YouTube / jesmainwolf Jessica Hnatyk und Germain Wolf, August 2023

