Beenden Prinz William und Harry Streit dank Dianas Familie?

Prinz Harry (39) reiste jüngst nach Großbritannien und übernachtete währenddessen bei seinem Onkel Charles Spencer (60) – dem Bruder seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana (✝36). Gegenüber Fox News Digital behaupten nun mehrere Royal-Experten, dass die Familie von König Charles' (75) Ex-Frau die Fehde zwischen Prinz William (42) und seinem Bruder aus der Welt schaffen möchte. "Harry kann sich auf Earl Spencer verlassen. Zweifellos hat dieser hinter den Kulissen versucht, die Beziehung der Brüder zu retten", meint beispielsweise Experte Ian Pelham Turner.

Harry kehrte anlässlich der Beerdigung seines Onkels mütterlicherseits, Robert Fellowes (✝82), in seine frühere Heimat zurück. Zwar nahm auch William an der Trauerfeier teil, doch es kam nicht zu einem herzlichen Beisammensein zwischen den Geschwistern – sie mieden sich sogar. Laut dem Experten soll sich Dianas Bruder Charles trotzdem nicht davon abhalten lassen, den Streitschlichter zu spielen, denn er machte vor vielen Jahren ein besonderes Versprechen. "Earl Spencer hat bei der Beerdigung seiner Schwester Diana versichert, sich stets um seine Neffen William und Harry zu kümmern", erklärt der Spezialist.

Ob es wirklich zu einer Versöhnung zwischen den Prinzen kommt, bleibt abzuwarten. Ein Insider will jedoch erfahren haben, dass Harry zumindest recht bald mit seiner Schwägerin Prinzessin Kate (42) reinen Tisch machen wolle. Grund dafür sei sein bevorstehender 40. Geburtstag am 15. September. "Harrys Geburtstag rückt immer näher und er hat darüber gesprochen, dass er sich vielleicht an Kate wenden könnte, weil er sie an solchen Meilensteinen wirklich vermisst!", merkte die Quelle gegenüber OK! Magazine an.

Getty Images Prinz Harry mit Prinz William bei einer Konferenz in London, 2018

Getty Images Herzogin Kate und Prinz Harry im April 2019

