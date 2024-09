Experte meint: Prinzessin Kate hat Kontrolle wieder zurück

Das neue Video des Prinzen und der Prinzessin von Wales verkündet wohl mehr als nur die Beendigung von Kates (42) Chemotherapie, wie Körperspracheexperte Thorsten Havener analysiert. Wie er gegenüber Bild erklärt, sei dem Clip unter anderem zu entnehmen, dass die Familienmutter nach den vergangenen schweren Monaten endlich wieder die Kontrolle über ihr Leben habe. "Hier wird deutlich, dass Kate wieder die Kontrolle hat, die Richtung vorgibt. Sie sagt, wo es langgeht. Jemand, der krank und schutzlos ist, wird gefahren", beschreibt er die ersten drei Minuten.

Doch der Fokus liegt nicht allein auf Prinzessin Kate. Das Video kreiere dank des Einblicks in den familiären Sommer Nähe und zeige, dass die royale Familie eben auch nur eine Familie sei, wie jede andere auch. Zudem fällt dem Experten für Körpersprache die Intimität und Privatsphäre auf, die Kate, William (42) und die Kids vermitteln: "Sie strahlen starke Verbundenheit und Harmonie aus." Die Verbundenheit spiegele sich auch in den gemeinsamen Aufnahmen des Ehepaares – vor allem in der Szene, in der der Thronfolger seine Gattin am Hals küsst. "Die beiden sind sich körperlich extrem nah, zeigen: Wir sind ein Team. Sie wirken herzlich und authentisch, der Clip wirkt an keiner Stelle gespielt." Symbole wie die Feder und der Schmetterling spiegeln der Analyse zufolge Transformation und Veränderung. "Unsere Aufgabe besteht darin, diese anzunehmen, in diesem Fall Kates Krankheit", fasst Thorsten Havener zusammen und betont: "Das Video soll zeigen: Ich ziehe meine Stärke aus meiner Familie. Sie hat Kate durch diese schwere Zeit gebracht."

Die 42-Jährige beglückte die Royal-Fans in dem am vergangenen Montag auf Instagram veröffentlichten Video mit einigen fröhlichen Neuigkeiten. So verriet sie nicht nur, dass ihre Chemotherapie gegen den Krebs abgeschlossen sei, sondern auch, dass sie in den kommenden Monaten wieder einige ihrer royalen Verpflichtungen wahrnehmen möchte. People zufolge werde die Schwiegertochter von König Charles (75) wohl im November gemeinsam mit ihrer Familie am sogenannten Remembrance Day an einer Gedenkveranstaltung teilnehmen.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate und ihre Kids George, Charlotte und Louis

Getty Images Prinzessin Kate im November 2023

Stimmt euer Eindruck mit der Analyse des Körpersprachexperten überein?



