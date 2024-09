Kurz nach Kates Video: Prinz Harry und Meghan machen Promo

Für Royal-Fans gab es gestern gleich zwei Nachrichten der britischen Königsfamilie. Nachdem Prinzessin Kate (42) ein emotionales Video über ihre Krebserkrankung auf Instagram geteilt hatte, erschien kurze Zeit später ein Teaser für die neue Netflix-Show "Polo" von Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (43) auf X. Das sorgte in Großbritannien nun für eine Menge Aufruhr – denn der Zeitpunkt der Veröffentlichung des Posts erscheint sehr ungünstig. Ob dieser aber tatsächlich im Zusammenhang mit dem Gesundheitsupdate von Prinz Williams (42) Gattin steht, ist nicht bekannt.

Die Timing-Entscheidung ging auch an den Usern im Netz nicht vorbei. "Absolut widerlich, das zu verkünden, Stunden nachdem [Prinz William und Prinzessin Kate] ein inspirierendes Video über den medizinischen Fortschritt von Kate gepostet haben", wetterte ein Nutzer unter dem Beitrag des Streaming-Dienstes. Dem stimmte ein weiterer zu: "Hat die Archewell [Produktion] darauf bestanden, dieses sinnlose Update drei Monate früher zu veröffentlichen, weil die Prinzessin von Wales ihr Update früher geteilt hat? [Harry und Meghan] klammern sich an alles, was von ihrer königlichen Assoziation übrig ist, solange sie noch können."

Ihre Krebserkrankung hatte Kate Anfang des Jahres öffentlich gemacht. In ihrem Clip erklärte die 42-Jährige nun, dass sie in den vergangenen Monaten schon einige Fortschritte bezüglich ihrer Heilung gemacht habe. "Der Sommer neigt sich dem Ende zu und ich kann euch gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin, dass ich meine Chemotherapie endlich abgeschlossen habe", betonte sie und ergänzte: "Ich konzentriere mich jetzt darauf, alles zu tun, was ich kann, um krebsfrei zu bleiben."

ZUMA Press Wire / Zuma Press / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2023

Getty Images Prinzessin Kate bei Wimbledon 2023

