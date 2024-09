Lala Kent enthüllt endlich den Namen ihrer zweiten Tochter

Lala Kent (34) hat endlich den Namen ihrer zweiten Tochter enthüllt! In einem süßen Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram teilt die "Vanderpump Rules"-Darstellerin die ersten Details über ihr Neugeborenes: "Sosa Kent" steht unter dem Bild, das die winzigen Füße ihres Babys zeigt. Die Reality-TV-Persönlichkeit, die bereits die dreijährige Tochter Ocean aus ihrer früheren Beziehung mit Randall Emmett hat, brachte Sosa nur sechs Tage zuvor zur Welt.

Nach der Geburt von Ocean im Jahr 2021 und der schwierigen Trennung von ihrem Ex-Verlobten entschied Lala, ihren Wunsch nach einem zweiten Kind mithilfe eines Samenspenders zu erfüllen. Bereits im November 2022 berichtete die Reality-TV-Darstellerin offen darüber, dass sie die Entscheidung getroffen habe, ein weiteres Kind ohne einen Partner zu bekommen. "Ich bin so verletzt von allem, was in meinem Leben passiert ist", erklärte sie damals im "Scheananigans"-Podcast ihres Co-Stars Scheana Shay (39) und betonte, sie wolle keinen weiteren Menschen in den Prozess miteinbeziehen.

Die frischgebackene Zweifachmama scheint nach Sosas Geburt im absoluten Babyglück zu schwelgen. Doch bevor sie den Namen ihres kleinen Schatzes preisgab, ließ Lala ihre Fans noch ein wenig zappeln. Im Podcast "Give Them Lala" erklärte die 34-Jährige, warum sie die Verkündung bewusst verzögert hatte. "Der 4. September ist Beyoncés (43) Geburtstag, das ist ihr Tag", scherzte sie und fügte hinzu, sie wolle, dass ihr Baby seinen "eigenen Moment" bekommt.

Instagram /lalakent Schwangere Lala Kent mit ihrer Tochter, Juni 2024

Getty Images Lala Kent im Januar 2024

