Lispeln? Lukas Baltruschat kontert seinen Hatern humorvoll

Lukas Baltruschat (30), bekannt unter anderem aus der Reality-TV-Show Prominent getrennt, hat auf humorvolle Weise auf negative Stimmen reagiert, die sich über sein Lispeln lustig machten. Nachdem er in einer Instagram-Fragerunde erneut auf seinen charmanten Sprachfehler angesprochen wurde, antwortete er mit einer gehörigen Portion Selbstironie. "Ach Leute, manchmal sind diese Frageboxen echt superspannend. Was soll ich jetzt dazu sagen? Das mit dem Lispeln habe ich euch letztens schon erklärt: Ich habe damals gemerkt, das kommt gut bei Frauen an", so der TV-Star.

Derzeit ist Lukas bei Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen. Der gebürtige Hamburger bandelt seit einigen Folgen mit der Influencerin Jennifer Iglesias (25) an. Und obwohl er bis vor Kurzem nicht die Finger von anderen Frauen lassen konnte, scheint er sich mittlerweile festgelegt zu haben. "Ich habe mich in dich verliebt", gestand er seiner Angebeteten in der 14. Folge der Kuppelshow.

Der 30-Jährige wurde durch seine Teilnahme bei Die Bachelorette einem größeren Publikum bekannt. Dort schaffte er es sogar ins Finale – Bachelorette Sharon Battiste (32) entschied sich jedoch gegen Lukas und überreichte ihre letzte Rose Jan Hoffmann. Dieses Jahr nahm er, zusammen mit seiner Ex-Freundin Chiara Fröhlich (26), bei "Prominent getrennt" teil. Die beiden gingen rund sieben Monate gemeinsam durchs Leben. Im September 2023 verkündeten sie das Liebes-Aus.

Jennifer Iglesias, Reality-TV-Star

Lukas Baltruschat und Chiara Fröhlich

