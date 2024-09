Lukas ist Papa: Wie findet das "Are You The One?"-VIP-Jenny?

Lukas Baltruschat (30) und Jennifer Iglesias (25) kommen sich während ihrer Teilnahme bei Are You The One – Reality Stars in Love näher – sogar Gefühle haben sich entwickelt. Fernab der Kameras ist der Ex-Die Bachelorette-Finalist liebevoller Vater einer Tochter. Gegenüber Promiflash verrät Jenny nun, was ihre Gedanken darüber sind. "Grundsätzlich habe ich kein Problem damit, wenn ein Mann, der mich interessiert, schon Vater ist", stellt sie klar und betont zudem: "Wichtig ist mir, dass er ein gesundes Verhältnis zu seinem Kind oder seinen Kindern hat und sich auch bemüht, für sie da zu sein. Auf Lukas bezogen: Das hat mich nicht abgeschreckt. Es gehört zu seinem Leben und das ist auch gut so."

Und wie sieht es hinsichtlich einer gemeinsamen Zukunft aus? Kann sich die 25-Jährige vorstellen, vielleicht eine Stieftochter zu haben? Sie merkt während des Interviews an: "Bei Lukas habe ich mir darüber erst mal kaum Gedanken gemacht, da es ja auch noch nicht derart konkret im Raum stand, dass wir eine Beziehung eingehen würden." Für Jenny sei es aktuell zu früh, um Zukunftspläne zu machen. Sie wolle ihre Romanze zunächst besser kennenlernen.

Dieser Meinung ist auch Lukas. Gegenüber Promiflash äußert sich der 30-Jährige: "Jenny und ich sollten erstmal schauen, wie das Ganze für uns bei AYTO weitergeht." Zwar gestand der Sonnyboy der Beauty während der Datingshow seine Gefühle, dennoch weiß er, dass fernab des Formats eine andere Musik spielen könnte. "Falls wir uns nach AYTO kennenlernen sollten, muss ein gefestigtes Fundament da sein, bevor ich jemandem meine Tochter vorstelle", macht Lukas deutlich.

Jennifer Iglesias, Realitystar

Lukas Baltruschat im Februar 2023

