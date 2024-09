Robert Kardashians Tochter Dream feiert ihr Laufsteg-Debüt

Robert Kardashian (37) und Blac Chynas (36) Tochter Dream Kardashian (7) hat bei der New York Fashion Week ihr Debüt als Model gegeben. Am Samstag lief sie laut den Berichten von Us Weekly bei der Zeus & Lexi Kids-Show über den Laufsteg. Dabei bezauberte Dream das Publikum in einer grau-schwarzen Bomberjacke, einer Schlaghose und weißen Sneakern. Mit einer Hand in der Hüfte und einem Lächeln schwebte sie selbstbewusst über den Laufsteg. Die stolze Mama Blac Chyna feuerte den Lockenkopf begeistern aus dem Publikum an.

Nur einen Tag vor Dreams großem Auftritt startete sie sogar ihre eigene Instagram-Seite. In ihrem ersten Video stellte sich der Promi-Spross zunächst vor: "Hi, mein Name ist Dream. Willkommen auf meiner Seite." Rob unterstützte seine Tochter liebevoll und kommentierte: "Ich liebe dich." Der Account wird von ihren Eltern verwaltet. Auch ein Clip von Dreams Modeldebüt wurde mittlerweile auf dem Profil der Siebenjährigen veröffentlicht. "Ich hatte so viel Spaß. Bis zum nächsten Mal", lautet die Bildunterschrift.

Rob und Blac Chyna bekamen Dream im November 2016, trennten sich jedoch weniger als ein Jahr nach ihrer Geburt. Das Ex-Paar teilt sich das Sorgerecht für seine Tochter, trotz diverser Streitereien. Mittlerweile scheinen sich die Wogen aber wieder geglättet zu haben. "Zeit heilt alles. Menschen ändern sich, Situationen ändern sich und man erkennt irgendwann, wie die Situation wirklich ist", erklärte das Model im Gespräch mit Entertainment Tonight im vergangenen Jahr und ergänzte: "Das Einzige, was mir als Mutter wichtig ist, ist, dass es meinen Kindern gut geht und sie mit beiden Elternteilen glücklich sind."

Instagram / krisjenner Robert Kardashian mit seiner Tochter Dream

Instagram / blacchyna Blac Chyna und Tochter Dream

