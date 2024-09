Robert Kardashian will Tochter Dream vor dem Ruhm schützen

Dream Kardashian (7) hat seit Kurzem ein eigenes Social-Media-Profil. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass ihre Eltern Blac Chyna (36) und Rob Kardashian (37) möchten, dass ihr Nachwuchs in die Fußstapfen ihrer berühmten Familie tritt und zum nächsten Goldesel wird. "Rob hat gesehen, was seinen Schwestern durch den Ruhm passiert ist, und er würde es nicht zulassen, dass das Gleiche seiner Tochter widerfährt", betont ein Insider jetzt gegenüber der Daily Mail und fügt hinzu: "Blac Chyna ist derselben Meinung. [...] Sie zieht es vor, dass Dream nicht dazu gedrängt wird, ein Aushängeschild der Kardashians zu sein."

Zwar sei die Tochter des bekannten Kardashian-Bruders gerade Teil einer Modenschau der Marke "Zeus and Lexi" gewesen, jedoch habe Rob bei seiner Entscheidung gezögert. Am Ende habe der 37-Jährige zugestimmt, da es wichtig für seine Familie war – es habe ihm aber gezeigt, dass es einen Plan zu geben scheint, seinen Sprössling ins Rampenlicht zu befördern. "Da Dream das einzige Enkelkind mit dem Namen Kardashian ist, wird erwartet, dass sie ein zentraler Teil ihres fortbestehenden Imperiums sein wird", verrät der Informant.

Der Kardashian-Jenner-Clan erlangte Bekanntheit, als 2007 ein Sextape von Kim Kardashian (43) – die damals die beste Freundin von Paris Hilton (43) war – an die Öffentlichkeit gelangte. Was zunächst für negative Schlagzeilen sorgte, machte das Oberhaupt Kris Jenner (68) zu Gold: Die Familie bekam ihre eigene Reality-TV-Show "Keeping Up with the Kardashians", die 14 Jahre im US-amerikanischen Fernsehen lief. Im Laufe der Jahre gründeten die berühmten Schwestern Kim, Kourtney (45), Khloé (40), Kendall (28) und Kylie (27) ihre eigenen Unternehmen und stiegen in der Bekanntheit – bis sie die weltweit einflussreichsten Influencern wurden.

Anzeige Anzeige

Instagram / blacchyna Blac Chyna und Dream Kardashian im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Die Kardashians an Weihnachten 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige