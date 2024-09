Rob Kardashians Tochter hat jetzt eigenen Social-Media-Kanal

Die kleine Dream Renee Kardashian ist erst sieben Jahre alt und schon auf dem besten Weg, eine echte Internetberühmtheit zu werden: Der Sprössling hat jetzt nämlich seinen eigenen Instagram-Account! Wie in der Biografie des Kanals steht, wird er bis auf Weiteres von ihren Eltern Robert Kardashian (37) und Blac Chyna (36) verwaltet. Doch das erste Video von Dream ist schon ein echter Hit. In dem Clip steht sie vor einem großen Fenster, im Hintergrund erkennt man Wolkenkratzer und den strahlend blauen Himmel. Das Mädchen tänzelt kurz nervös vor der Kamera, bevor sie sagt: "Hi! Mein Name ist Dream. Willkommen auf meiner Seite."

Rob kann es sich als stolzer Vater natürlich nicht nehmen lassen, auch gleich einen Kommentar unter dem Beitrag zu hinterlassen. "Ich liebe dich", schreibt er und setzt dahinter eine Reihe weinender Emojis und ein paar Herzchen. Auch die Fans heißen die kleine Nachwuchs-Kardashian auf der Plattform herzlich willkommen. Innerhalb weniger Stunden sammeln sich fast 1.500 Kommentare an. "Ich fühle mich so alt, ich wusste nicht, dass sie schon so groß geworden ist", schreibt ein User, während andere meinen: "Wow! Sie sieht genau wie ihr Vater aus!", "Du wirst viel zu schnell erwachsen! Freue mich trotzdem, dich hier zu sehen" und "Hey Dream! Viel Spaß auf deiner Seite, und sei gesegnet, Babygirl!"

Robert und Chyna hießen ihre Tochter im November 2016 auf der Welt willkommen, doch nicht mal ein ganzes Jahr später trennten sie sich. Seitdem teilen sie sich das Sorgerecht, obwohl es zwischen ihnen nicht immer friedlich verlief. Im Juli 2017 wurde gegen Robert sogar eine einstweilige Verfügung aufgesetzt, weil er ohne Erlaubnis seiner Ex explizite Fotos von ihr auf seinem eigenen Social-Media-Account geteilt hatte. Mittlerweile kommen die Musikerin und die TV-Persönlichkeit wieder gut miteinander klar, wie Chyna im vergangenen Jahr gegenüber Entertainment Tonight versicherte.

Instagram / dream Dream Renee Kardashian, Tochter von Robert Kardashian

Getty Images Blac Chyna und Robert Kardashian im Mai 2016 in Los Angeles

