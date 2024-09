Khloé Kardashian teilt süße Modenschau von Töchterchen True

Bei Khloé Kardashian (40) ist offenbar eine spaßige Übernachtungsparty gestiegen. In ihrer Instagram-Story teilte die TV-Bekanntheit einige Videosequenzen, die ihre Tochter True (6) und ihre Nichte Dream (7) bei einer kleinen Modenschau zeigen. Die beiden Cousinen schmissen sich dafür in niedliche Schlafanzüge. Um ihre Outfits wie kleine Models aufzupimpen, stibitzten die beiden jegliche Accessoires aus Khloés riesigem Kleiderschrank. Dabei durfte natürlich auch eine glitzernde Handtasche nicht fehlen! "Heute Abend veranstalten wir eine spontane Modenschau. Ladies and Gentlemen – Dream und True", schrieb die Jüngste der Kardashian-Schwestern.

True und Dream führten aber nicht nur ihre süßen Outfits vor, sondern gerieten währenddessen auch immer wieder in eine kleine, spaßige Kabbelei. Mehrfach sprangen die Mädels freudig durchs Bild. "Ich kann euch nicht sagen, was hier passiert", kommentierte Khloé das Geschehen und fügte hinzu: "Die Modenschau wurde zu einer Improvisation." True und Dream kamen aus dem Rennen gar nicht mehr heraus. Deswegen hoffte Khloé, dass sich True und Dream dabei richtig auspowern konnten, um am Ende des Tages gut zu schlafen.

True ist die gemeinsame Tochter von Khloé und ihrem Ex Tristan Thompson (33). Obwohl sie gerade einmal sechs Jahre alt ist, steht für den Promi-Spross eine große Veränderung an: True wird von nun an die Schulbank drücken. Vor allem Mama Khloé kommt mit dieser Neuerung noch nicht ganz zurecht. "Erste Klasse! True, ich bin so stolz auf dich! Ich weiß, dass du das unglaublichste Jahr vor dir haben wirst. Ich könnte nicht glücklicher für dich sein, mein Engel", schrieb die 40-Jährige auf Instagram und fügte hinzu: "Mir geht es nicht gut, aber ich werde es bis zur Abholzeit auf die Reihe kriegen."

Instagram / khloekardashian True Thompson und Dream Renee Kardashian im September 2024

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und True Thompson im August 2024

