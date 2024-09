Robert Pattinson hätte "Twilight"-Rolle fast nicht bekommen

Es ist kaum zu glauben, aber Robert Pattinson (38) wäre beinahe nicht Edward Cullen in den Twilight-Filmen geworden. Die Regisseurin Catherine Hardwicke (68) hatte zunächst ernsthafte Zweifel daran, ob er überhaupt attraktiv genug für die Rolle des Vampir-Schönlings sei. Dabei hatte sich Robert schon mit seiner Darstellung von Cedric Diggory in den Harry-Potter-Filmen als aufstrebendes Talent in Hollywood etabliert. Nun berichtete JustJared, wer noch in der engeren Auswahl stand, um an der Seite von Kristen Stewart (34) die Hauptrolle in der beliebten Saga zu übernehmen.

Tausende Schauspieler sprachen für die Rolle vor, aber nur eine Handvoll echter Favoriten und Top-Stars kam am Ende wirklich infrage. Darunter auch Dave Franco (39), der im Gespräch mit MTV einmal scherzte, dass er damals "total überfordert" gewesen sei und vermutlich nur einer von vielen Bewerbern. Selbst der heutige Superman-Darsteller Henry Cavill (41) war im Gespräch. Allerdings galt er damals als "zu alt" für die Rolle, wie er später im "Happy Sad Confused"-Podcast erklärte. Für ihn eine verpasste Chance. Dustin Milligan (39), bekannt aus "Schitt's Creek", ließ gegenüber Access Hollywood durchblicken, dass ihm wohl der britische Akzent gefehlt habe, um als Edward Cullen wirklich punkten zu können.

Und dann wäre da noch Scott Eastwood (38), der die Sache zunächst gar nicht ernst nahm. Gegenüber Variety gestand er: "Ich weiß noch, dass ich dachte: Das ist dumm. Warum bin ich überhaupt hier? Das ist doch so ein Teenie-Film." Heute scherzt er, dass er sich wohl mehr Mühe hätte geben sollen, als ihm klar wurde, wie riesig die "Twilight"-Saga werden würde. Ein weiterer heißer Kandidat war Ben Barnes (43), bekannt aus "Chroniken von Narnia". Er entschied sich jedoch dagegen, da man in Hollywood Bedenken hatte, zwei große Franchise-Rollen zu mischen. Auch Jackson Rathbone (39), Michael Welch (37) und Jamie Campbell Bower (35) kämpften um die Rolle, landeten aber schließlich in anderen Parts des Film-Universums.

Ein weiterer Anwärter für die Rolle des Edward Cullen war Shiloh Fernandez (39). Er verriet gegenüber MTV, dass er den Vampir wirklich gerne gespielt hätte. Doch offenbar fehlte die Chemie zwischen ihm und der bereits gecasteten Kristen. Nun dürfen sich Fans auf ein weiteres Highlight freuen: "Midnight Sun", Stephenie Meyers (50) Begleitroman zur "Twilight"-Reihe aus dem Jahr 2020, wird aktuell als Animationsserie adaptiert und befindet sich bereits in der Entwicklung. Die Saga rund um Edward und Bella geht also weiter – nur diesmal in animierter Form.

Henry Cavill bei der Premiere von "Mission Impossible: Fallout" in Paris 2018

Scott Eastwood, Schauspieler

Taylor Lautner, Kristen Stewart, Stephenie Meyer und Robert Pattinson auf einer Filmpremiere 2012

