Sie ist sehr busy: Damit verdient Cathy Hummels ihr Geld

Cathy Hummels (36) ist eine viel beschäftigte Frau – und das macht sich offenbar auch in ihrem Geldbeutel bemerkbar. Im Interview mit dem Magazin finanzielle sprach die Influencerin vor wenigen Tagen ganz offen über ihre Finanzen. Wie macht die Mutter von Ludwig Hummels (6) also ihr Geld? "Ich moderiere, ich mache Events, Social Media, LinkedIn, TikTok mittlerweile. Viele Dinge", erklärte sie. Wie viel sie insgesamt verdient, wollte die ehemalige Kampf der Realitystars-Moderatorin zwar nicht verraten, doch ein paar Zahlen nannte sie dennoch. "Ich habe schon mal für eine größere Produktion 120.000 verdient", gab Cathy preis.

Dass es beruflich gut bei ihr läuft, macht sich auch in ihrem Kleiderschrank bemerkbar. Darin finden sich, neben den unterschiedlichsten Styles, vor allem Luxus-Schuhe sowie teure Taschen, wie die Ex-Frau von Mats Hummels (35) in der Vergangenheit bereits auf TikTok zeigte. Den Preis für eines ihrer kostspieligsten Teile plauderte Cathy in dem aktuellen Interview ebenfalls aus: "10.000 Euro, eine Hermès-Tasche." Das gute Stück sei aber eine wahre Investition gewesen, ähnlich wie ihr Zuhause. Ihre eigenen vier Wände seien jedoch die wertvollste Geldanlage – darin vermietet Cathy nämlich zwei Mietwohnungen. "Dadurch kann ich auch gut die Kosten decken, am Ende jeden Monats", berichtete die 36-Jährige. Sie möge es nicht, rote Zahlen zu schreiben.

Neben vielen beruflichen Projekten ist Cathy aber vor allem eines: stolze Mama ihres Sohnes. Der braucht sie aktuell mehr denn je. Denn Papa Mats verlässt Deutschland – er ist zum AS Rom nach Italien gewechselt und wird dort künftig leben. "Die letzten Tage waren sehr hart. Emotional. Entscheidungen mussten getroffen werden. [...] Mein Sohn braucht mich mehr in seiner Nähe, vor allem jetzt, wo sein Papa nach Italien geht. Wir wünschen ihm ganz viel Erfolg", erklärte Cathy den Kummer ihres Sprösslings vor wenigen Tagen auf Instagram.

Getty Images Cathy Hummels im September 2023

Instagram / cathyhummels Sohn Ludwig mit Cathy Hummels

