Wünscht sich Janina Youssefian (41) nach Hochzeit Kinder?

Janina Youssefian (41) und ihr Verlobter Andreas haben aufregende Pläne: Im Herbst wollen die beiden den Bund der Ehe schließen und gleich vier Hochzeitsfeiern veranstalten. Damit lassen sie es richtig krachen! Doch wie steht es eigentlich um möglichen Nachwuchs für das zukünftige Ehepaar? In einem Interview mit Bild verrät die 41-jährige Reality-TV-Teilnehmerin jetzt, dass sie in dieser Hinsicht gelassen bleibt: "Wenn ich ein Kind bekomme, ist es in Ordnung, wenn nicht, dann ist es auch in Ordnung."

Weiter erklärte Janina, dass sie keinen starken Kinderwunsch verspüre. In früheren Beziehungen hätten ihre Partner oft großen Wert auf Kinder gelegt, doch das sei einfach nicht ihr Ding gewesen. Die Priorität liegt für Janina und Andreas offenbar zunächst einmal auf ihrer bevorstehenden Hochzeit und dem gemeinsamen Glück als Paar. Außerdem scherzt die einstige Dschungelcamp-Kandidatin: "Ich bin jetzt ja auch schon eine alte Schachtel."

Im Herbst wollen Janina und Andreas ihre Liebe gleich viermal zelebrieren! Das Paar plant unter anderem eine Feier auf Mallorca, eine Zeremonie in Schweden und eine Fete in Deutschland. Natürlich sind zu den Feierlichkeiten auch einige Stars und Sternchen eingeladen. Im Interview mit Promiflash erklärte die baldige Braut bereits: "Ach, eigentlich alle, die ich kenne. Djamila Rowe (57) auf jeden Fall. Micaela Schäfer (40), Sarah Knappik (37) – da sind so viele Namen, Julian Stoeckel (37)".

Getty Images Janina Youssefian in München

Getty Images Janina Youssefian, Model

