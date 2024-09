Aus und vorbei: Lottie Moss ist nun wieder offiziell Single

Erst vergangenen Monat wurde Lottie Moss (26) knutschend mit einem unbekannten Mann in London gesichtet – schnell wurde bekannt, dass es sich dabei um einen gewissen Evan Campbell handeln soll. Aber noch bevor das Model ihre neue Beziehung offiziell bestätigt hat, ist jetzt schon wieder alles aus und vorbei. "Ich wurde gerade abserviert, also schätze ich, es wird ein wilder Herbst", teilt die Halbschwester von Kate Moss (50) ihren Fans in einem Tweet auf X mit.

Auch in ihrer Instagram-Story äußert sich die Blondine zu ihrer plötzlichen Trennung. "Wenn du ein Hetero-Mann bist, sprich bitte in absehbarer Zeit nicht mit mir, danke", teilt sie dort ihrer Community mit. Autsch – das klingt ganz so, als sei die 26-Jährige ziemlich verletzt. Was genau ist zwischen ihr und dem Musiker vorgefallen, dass die junge Liebe schon wieder vorbei ist? Dazu äußert sich die Blondine nicht, stattdessen präsentiert sie ein PR-Paket, das ihr von einer Dating-Plattform zugesendet wurde. "Es ist ein Set für ein erstes Date – was toll ist, weil ich gerade erst Single bin."

Vor Kurzem schien es noch so, als sei die Beziehung zwischen dem OnlyFans-Star wirklich etwas Ernstes. Lottie teilte nicht nur einen Schnappschuss ihres Liebsten auf Social Media, die beiden wurden auch gemeinsam mit ihrer Mutter beim Lunchdate gesehen. Ein gutes Zeichen, nachdem die Promi-Schwester in den vergangenen Monaten immer wieder mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen sorgt: Nach einem öffentlichen Liebeschaos mit Adam Collard wurde sie immer wieder bei Dates mit verschiedenen Männern gesichtet.

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss' Freund Evan Campbell im August 2024

Getty Images Lottie Moss bei dem Raffaello Summer Day 2024

