Neuer Freund? Lottie Moss knutscht mit Musiker Evan Campbell

Lottie Moss (26) scheint wieder in festen Händen zu sein! Die Halbschwester von Supermodel Kate Moss (50) zeigt sich nämlich sehr innig mit einem Mann in London. Auf Paparazzi-Fotos, die Daily Mail vorliegen, sieht man die Britin beim Knutschen vor einem Lokal in der berühmten Portobello Road. Ganz verliebt schlingt sie die Arme um ihren mutmaßlichen neuen Freund und gibt ihm einige Küsse. Bei Lotties Begleitung soll es sich um den Musiker Evan Campbell handeln. Die zwei waren aber nicht ganz alleine: Im Lokal war auch die Mutter des Models, Inger, dabei. Sie kennt Evan somit auch bereits – es scheint also ziemlich ernst zwischen ihnen zu sein!

Offiziell bestätigt hat die 26-Jährige ihre neue Liebe bisher noch nicht. Doch kurz nach ihrem Lunch-Date teilt sie in ihrer Instagram-Story einen Schnappschuss von Evan, auf dem er ganz entspannt vor dem Lokal sitzt – sein Gesicht wird dabei jedoch von seiner Hand und einem Glas versteckt. Das Foto lässt Lottie unkommentiert, so ganz möchte sie sich zu ihrem Beziehungsstatus also wohl noch nicht verraten.

Lottie sorgte in den vergangenen Monaten immer wieder mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen. Im vergangenen Jahr war sie in einer Beziehung mit Adam Collard gewesen, die bereits nach wenigen Monaten in die Brüche ging. Danach wurde sie auf einigen Dates mit verschiedenen Männern gesehen. Zuletzt wurde das OnlyFans-Model vor ein paar Monaten mit einem mysteriösen Mann bei einem Date gesichtet, mit dem sie Händchen hielt. Sie und Evan wurden erstmals im Juli zusammen bei einer Party gesehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss' Freund Evan Campbell im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Lottie Moss bei dem Raffaello Summer Day 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Lottie und Evan sind ein Paar? Ja, schließlich hat sie ihn schon ihrer Mutter vorgestellt! Nee, das ist bestimmt nur was Lockeres... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de