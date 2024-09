Bruce Springsteens Frau Patti offenbart Blutkrebs-Diagnose

Patti Scialfa hat schon lange Zeit mit einer schweren Krankheit zu kämpfen. Die Dokumentation "Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band" feierte am vergangenen Wochenende beim International Film Festival in Toronto Premiere – und in dieser macht die Frau des berühmten Sängers Bruce Springsteen (74) eine schockierende Enthüllung: Bei ihr wurde vor sechs Jahren eine Form von Blutkrebs entdeckt. "2018 spielten Bruce und ich ein Stück am Broadway. Bei mir wurde Multiples Myelom im Frühstadium diagnostiziert", offenbart sie.

Die Diagnose sei der Grund gewesen, weshalb sich Patti zum Teil aus dem Rampenlicht zurückgezogen hatte: Sie ist seit 1984 ein Mitglied der E Street Band – stehe jetzt aber nur noch vereinzelt auf der Bühne. "Die Krankheit beeinträchtigt mein Immunsystem, sodass ich vorsichtig sein muss, was ich tue und wohin ich gehe", erklärt die 71-Jährige und fügt hinzu: "Hin und wieder komme ich zu ein oder zwei Konzerten und kann ein paar Lieder auf der Bühne singen, und das ist ein Vergnügen. Das ist im Moment der neue Normalzustand für mich und damit kann ich leben."

Patti ist seit 1991 mit dem US-amerikanischen Rocker verheiratet. Das Paar lernte sich in den 1980er Jahren in einer Bar kennen – jedoch war Bruce zu diesem Zeitpunkt noch mit seiner ersten Frau Julianne Phillips zusammen. Nach seiner Trennung verliebten sich die beiden Musiker schnell ineinander und brachten im Laufe ihrer gemeinsamen Jahre drei Kinder auf die Welt. Ihren Erstgeborenen begrüßten der mittlerweile 73-Jährige und seine Liebste noch vor ihrer Hochzeit 1990 und nur ein Jahr später kam ihre Tochter Jessica Rae. Ihr jüngster Sohn Samuel Ryan erblickte 1994 das Licht der Welt.

Getty Images Bruce Springsteen und Patti Scialfa im Juni 2018

Getty Images Patti Scialfa und Bruce Springsteen im September 2022

