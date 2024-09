"Die Verräter" Staffel zwei: Das sind die ersten Kandidaten

Am 10. Oktober startet die zweite Staffel des Erfolgsformats Die Verräter – Vertraue Niemandem!. Nun sind auch die ersten Kandidaten bekannt, die im Halloween-Special um den Silberschatz in Höhe von 50.000 Euro kämpfen: Influencerin Gerda Lewis (31), Ex-Bachelorette Jessica Haller (34) und TikTok-Star Helge Mark. Das bestätigt RTL in einer Pressemitteilung. Über die restlichen 13 Spieler ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts bekannt.

Doch worum geht es in dem Spiel eigentlich? Moderatorin Sonja Zietlow (56) lockt die Kandidaten in ein mysteriöses Schloss. Dort müssen sie in einem Katz-und-Maus-Spiel herausfinden, wer unter ihnen ein "Verräter" und wer ein "Loyaler" ist. In jeder Nacht haben die Verräter die Möglichkeit, einen Spieler zu eliminieren. Die übrigen Teilnehmer müssen herausfinden, wer von ihnen der Mörder ist. In dem Halloween-Special gibt es sogar noch eine Besonderheit, wie der Sender schon im Juli verkündete: "In einem von Gespenstern heimgesuchten Schloss gerät eine illustre Schar von Stars in einen endlosen Strudel des Horrors."

In der ersten Staffel der Show schafften es tatsächlich die Verräter, alle Loyalen aus dem Spiel zu werfen und den Silberschatz an sich zu nehmen. Anna-Carina Woitschack (31) und Vincent Gross (28) konnten sich im großen Finale das Preisgeld von 46.500 Euro schnappen. Ob sich in der zweiten Staffel auch wieder die Verräter durchsetzen können?

Anzeige Anzeige

Stefan Gregorowius Gerda Lewis, "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Stefan Gregorowius Jessica Haller, "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Stefan Gregorowius Helge Mark, "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die ersten Kandidaten? Das könnte sehr spannend werden! Ich bin noch nicht überzeugt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de