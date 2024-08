Das ist der Starttermin der zweiten Staffel "Die Verräter"

Die beliebte Serie Die Verräter – Vertraue Niemandem! geht endlich in die nächste Runde! Im vergangenen Jahr begeisterte das Format die Zuschauer – und nun steht die zweite Staffel mit acht neuen Folgen als Halloween-Special in den Startlöchern. Die Moderatorin des TV-Abenteuers, Sonja Zietlow (56), machte am Montagabend in der aktuellen Folge des Allstars-Dschungelcamps eine geheimnisvolle Andeutung. "Drei Frauen, die sich im Schutz der Nacht treffen, um die restlichen Spieler, einen nach dem anderen, zu eliminieren und am Ende lockt ein Schatz. An irgendwas erinnert mich das? Ich komme gerade nicht darauf", offenbarte sie. Und nur wenig später bestätigt der Sender RTL offiziell auf seiner Instagram-Seite: Die zweite Staffel startet am 10. Oktober – mit einem mysteriösen Halloween-Abenteuer!

Die Fans können es kaum noch abwarten, bis die Serie endlich startet. Fleißig kommentieren sie den Beitrag im Netz und zeigen ihre Vorfreude. "Mega! Richtig cool, dass es diesmal ein Halloween-Special ist", "Das Format ist einfach geil und der letzte Cast war spitze" oder "Endlich! Die Sendung ist so gut und Sonja wie immer die perfekte Moderatorin dafür", lauten nur einige von den Kommentaren der Fans. Zeitgleich äußern auch viele ihre Neugierde bezüglich der bisher nicht veröffentlichten Teilnehmer. "Bitte zeigt uns endlich den Cast", fordert einer der gespannten User.

Die Serie war bereits im vergangenen Jahr ein riesiger Erfolg. Für das Abenteuer werden mehrere Stars von der Moderatorin in ein Schloss eingeladen. Diese müssen in einem Katz-und-Maus-Spiel herausfinden, wer unter ihnen ein "Verräter" und wer ein "Loyaler" ist – und dieses Jahr gibt es für die Serienfans mit dem schaurigen Halloween-Special noch eins obendrauf. So verriet RTL bereits in einer Meldung im Juni: "In einem von Gespenstern heimgesuchten Schloss gerät eine illustre Schar von Stars in einen endlosen Strudel des Horrors."

RTL / Stefan Gregorowius Szene aus "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"

RTL / Robert Grischek Der Cast von "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"

