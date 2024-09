HealthyMandy erinnert an ihren Embryotransfer vor einem Jahr

HealthyMandy (29) kann ihr Mamaglück noch immer nicht fassen. Die Influencerin und ihr Mann FitnessOskar (33) durften im Mai dieses Jahres einen Sohn auf der Welt willkommen heißen. Um ihr kleines Wunder in den Händen halten zu dürfen, unterzog Mandy sich einer Kinderwunschbehandlung. Gestern jährte sich der Tag des Embryotransfers ihres kleinen Sprösslings zum ersten Mal. In einem emotionalen Instagram-Post meldet sich die Blondine zu diesem besonderen Tag bei ihrer Community zu Wort: "Am 10.09.2023 hatten wir den Transfer und heute, am 10.09.2024 (und ein Tag nach unserem sechsjährigen Jahrestag), ist unser Sohn bereits 4 Monate alt."

Dazu postet die Content Creatorin eine Slideshow. Eines der Bilder zeigt, wie das glückliche Paar freudestrahlend ein Ultraschallbild in die Kamera hält. Auf dem anderen Foto posieren sie dann als dreiköpfige Familie. "Vor genau einem Jahr vs. Heute", betitelt Mandy die Bilderreihe und schreibt dazu: "Dieser kleine Popps hat sich durchgesetzt! Aus einem winzigen Punkt wurde ein 64 cm großes Baby – ein Wunder der Natur, über das wir überaus dankbar sind!"

Nicht nur mit ihrer Schwangerschaftsreise geht Mandy in den sozialen Medien offen um. Auch mit ehrlichen Einblicken in ihren Mama-Alltag sowie ihre weitere Familienplanung hält die 29-Jährige nicht hinterm Berg. Ein Follower wollte deshalb vor einigen Wochen von der Influencerin wissen, ob das Paar denn so kurz nach der Geburt schon weiteren Familienzuwachs plane. Für Mandy ist daran noch nicht zu denken – doch so ganz ausschließen kann sie es trotzdem nicht: "Meine Schwangerschaft war nicht leicht. Wir schauen einfach, was die Zukunft bringt." Ihr Ehemann Oskar fände es laut ihrer Aussage hingegen schade, wenn sie die Babyzeit das letzte Mal erleben würden.

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy mit ihrem Sohn im September 2024

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskar im März 2023

