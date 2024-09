Joe Jonas und Sophie Turners Scheidung ist offiziell durch

Joe Jonas (35) und Sophie Turner (28) haben ihre Scheidung offiziell abgeschlossen. Das Paar, das im Jahr 2019 heiratete, machte seine Trennung bereits im September 2023 publik. Nach mehr als einem Jahr rechtlicher Auseinandersetzungen ist die Scheidung nun endgültig besiegelt, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, die TMZ vorliegen. Die Details der Regelung, die sich unter anderem um das Sorgerecht für ihre beiden Töchter Willa und Delphine drehen, bleiben jedoch streng vertraulich.

Die Scheidungsvereinbarung wurde erst nach mehreren Mediationssitzungen erreicht, die laut Berichten als "erbittert" beschrieben wurden. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage des Sorgerechts. Sophie hatte Joe vorgeworfen, die Pässe ihrer Töchter zurückzuhalten, nachdem sie bereits vereinbart hatten, als Familie nach Großbritannien zu ziehen und klagte ihren Ex an. Diese Anschuldigungen wurden später von Joes Vertretern zurückgewiesen. Schließlich einigten sich die beiden auf eine gemeinsame Vereinbarung zur Kinderbetreuung, und Sophie zog die Klage zurück.

Joe und Sophie lernten sich 2016 kennen und zelebrierten 2019 ihre Liebe durch eine spontane Hochzeit in Las Vegas, gefolgt von einer großen Hochzeitsfeier im französischen Château de Tourreau. Im September des vergangenen Jahres gaben die beiden dann unerwartet die Trennung bekannt – nach rund vier Ehejahren. Mittlerweile scheinen beide das Liebes-Aus jedoch verdaut zu haben, denn sowohl Sophie als auch Joe dateten seither schon wieder fleißig. Die Schauspielerin wurde zuletzt häufiger mit Peregrine Pearson gesichtet, was die Gerüchte um eine neue Beziehung ordentlich anheizte. Auch der Sänger ließ seither nichts anbrennen: Nach einer kurzen Liaison mit dem Model Stormi Bree Henley (33) und einer anschließenden Turtelei mit der libanesischen Schauspielerin Laila Abdallah (28) wurde er zuletzt mit einer weiteren unbekannten Dame beim Urlauben in Frankreich erwischt.

Getty Images Joe Jonas, Sänger

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

