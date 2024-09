Königin Silvia musste kurzfristig ein royales Event absagen

Die Parlamentseröffnung in Schweden ist jedes Jahr eine große Sache, die den ganzen Tag einnimmt. Am Morgen wird mit einem Gottesdienst begonnen, gefolgt von der eigentlichen Eröffnung. Danach wird mit einem Konzertbesuch am Abend der Tag gebührend abgeschlossen. Dabei darf die königliche Familie natürlich nicht fehlen. Königin Silvia (80) wohnte dem Kirchenbesuch am Morgen noch bei, doch zum Konzert am Abend erschien König Carl Gustaf (78) ohne seine Herzdame. Ein Sprecher des Hofes erklärte gegenüber Svensk Dam: "Ihre Majestät die Königin hat wegen einer Erkältung abgesagt."

Neben dem Königspaar waren auch deren Kinder am Start. Prinzessin Victoria (47) erschien mit ihrem Mann Prinz Daniel (50), Prinz Carl Philip (45) mit seiner Frau Prinzessin Sofia (39). Auch Prinzessin Madeleine (42) hatte ihren Auftritt – zum ersten Mal seit vielen Jahren, da sie noch bis vor Kurzem in Amerika wohnte. Für sie war es ein ganz besonderer Anlass, denn ihr Ehemann Chris O'Neill (50) begleitete sie zu dem Event. Der US-Amerikaner bleibt dem Rampenlicht normalerweise eher fern und es war erst das zweite Mal seit dem großen Umzug, dass Chris an der Seite seiner Frau auftauchte.

Dieser Monat hielt bereits einige Überraschungen für Fans der königlichen Familie bereit. Besonders schön waren die Neuigkeiten von Prinz Carl Philip und seiner Sofia, die sie Anfang dieses Monats über Instagram bekannt gegeben haben: Das Paar erwartet erneut Nachwuchs! Im Februar des nächsten Jahres dürfen die Royals ihren vierten Sprössling auf der Welt willkommen heißen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Madeleine und Christopher O'Neill, schwedisches Königshaus

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip, schwedische Royals

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige