Deshalb stürmte Can Kaplan bei Fame Fighting auf die Bühne!

Beim Fame Fighting Challenger ging es Schlag auf Schlag. Zwischen den eigentlichen Kämpfen forderten sich verschiedene Reality-TV-Stars gegenseitig heraus. Auch Can Kaplan wollte sich das Event natürlich nicht entgehen lassen, obwohl sein eigenes Match kurzfristig abgesagt wurde. Als Aleksandar Petrovic (33) seinen Rivalen Maurice Dziwak herausforderte und dieser den Kampf nicht direkt annehmen wollte, ergriff Can das Wort. Er stürmte auf die Bühne und versprach, an Maurice' Stelle gegen Aleks zu kämpfen! "Er redet von kleinen Eiern, beleidigt mich im Sommerhaus als Rotzlöffel, aber da sieht man, wer die kleinen Eier hat", erläuterte er – und spielte natürlich auf den langwierigen Streit der beiden an.

Schon öfter hat Can seinen Rivalen herausgefordert, nicht zuletzt im März via Instagram. "Hat der maskuline Mann Eier nach seiner Niederlage?", stichelte er damals. Im vergangenen Jahr hatte Aleks sein Match gegen Diogo Sangre (29) verloren und ist seitdem nicht wieder in den Ring gestiegen. Das könnte sich allerdings bald ändern. In Bezug auf Cans aktuelle Herausforderung erwiderte er: "Nimm 20 Kilo zu, frag deine Freundin nach Erlaubnis, eine Pressekonferenz auch ohne sie beenden zu dürfen und dann könnte es was mit unserem Kampf werden, Rotzlöffel."

Die Rivalität der beiden Promis begann im vergangenen Jahr in der Show Das Sommerhaus der Stars. Damals entfachte ein lauter Streit zwischen den beiden, weil Aleks sich zu laut die Zähne geputzt hatte. Als Can ihn bat, leiser zu spucken, eskalierte die Auseinandersetzung. "Ich rotze im Bad, so oft ich will. Du bist ein Rotzlöffel. Du bist ein kleiner Mann, der ihr hinterherläuft", meinte Aleks und brachte damit auch Cans Partnerin Walentina Doronina (24) ins Spiel. Ob der Kampf wirklich ausgetragen wird, bleibt wohl bis zum nächsten Fame Fighting im November offen.

Anzeige Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Aleks und Can werden miteinander in den Ring steigen? Ja, auf jeden Fall! Nein, ich glaube nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de