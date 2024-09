Missbrauch und Gewalt: P. Diddy wurde schon wieder angeklagt

Die Schlagzeilen häufen sich – und ein Ende scheint nicht in Sicht zu sein: P. Diddy (54) wurde über die vergangenen Monate bereits mehrfach wegen Menschenhandels, sexuellem Missbrauch und Drogenhandel angeklagt. Damit laufen mittlerweile bereits sechs Prozesse gegen den Produzenten. Jetzt meldet sich eine neue Klägerin mit ähnlichen Vorwürfen: Dawn Richards wirft dem Musiker vor, er habe sie erniedrigt, terrorisiert und sexuell missbraucht, wie gerichtliche Dokumente zeigen, die TMZ vorliegen. Außerdem wurde sie angeblich Zeugin von Diddys gewalttätigen Handlungen gegen Cassie (38), die als erste gegen ihn Anklage erhob.

Laut Dawns Aussage trafen sich die beiden das erste Mal, als sie 2004 an seiner Show "Making The Band" teilnahm. Dort beobachtete sie angeblich, wie eine von P. Diddys früheren Freundinnen mit einem verletzten Gesicht sein Studio verließ. Fünf Jahre später soll sie persönlich Zeugin geworden sein, als der Rapper Cassie unter dem Einfluss von Drogen gegen eine Wand geworfen, sie gewürgt und eine Treppe hinaufgeschleppt hatte. Dawn selbst soll von ihm brutal angeschrien und unangemessen an ihren Brüsten und ihrem Hinterteil berührt worden sein. Angeblich habe er die Sängerin zudem zu mehreren zweitägigen Proben ohne Pausen gezwungen und sie für zwei Stunden in ein Auto gesperrt.

Alles begann mit Cassie Ventura, die im November des vergangenen Jahres die erste Klage gegen Sean Combs, wie P. Diddy bürgerlich heißt, einreichte. Mittlerweile haben sich allerdings auch ehemalige Kollegen des Musikers ausgesprochen und ihm schwere Vorwürfe gemacht. Sein früherer Produzent Rodney Jones Jr., auch Lil Rod genannt, warf ihm zum Beispiel vor, ihn unter Drogen gesetzt und zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben. Aktuell gibt sich Sean weiterhin unschuldig und weist jegliche Anschuldigung in allen Fällen von sich zurück.

Getty Images Dawn Richard, Sängerin

Getty Images P. Diddy und Dawn Richard, Musiker

