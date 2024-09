Nach J.Los Händchenhalten: Ben Affleck ist schlecht gelaunt

Erst vor wenigen Wochen reichten Ben Affleck (52) und Jennifer Lopez (55) ihre Scheidung ein. Die Sängerin schien die Trennung zuletzt jedoch eher leicht zu nehmen: Sie wurde bei einem innigen Gespräch mit Bens gutem Kumpel Matt Damon (53) gesichtet – die beiden hielten sogar Händchen. Ob das der Grund für die schlechte Laune des Schauspielers ist? Der wurde nämlich vier Tage nach der Veröffentlichung der Paparazzi-Fotos von seiner Ex bei einer Spritztour gesichtet – und schaute dabei grimmig aus der Wäsche. Auf dem Foto, das Daily Mail vorliegt, sitzt der "Pearl Harbor"-Star in seinem Auto und wirft einen bösen Blick aus dem Fenster seines Fahrzeugs.

Die Schnappschüsse von J.Lo und Matt tauchten erst vor wenigen Tagen auf. Ein Insider verriet gegenüber People, dass die beiden bei der Aftershow-Party des Films "Unstoppable" etwa 20 Minuten lang gemeinsam an einem Tisch gesessen und eine sehr innige Unterhaltung geführt hätten. "Jen und Matt fingen an zu reden und hatten ein langes, tiefes Gespräch." Worum es dabei ging, ist nicht bekannt.

Dass sich Matt und die Sängerin anscheinend so gut verstehen, mag einige Fans überraschen: Angeblich soll der "Der Marsianer"-Star seinem Kumpel Ben von einem zweiten Beziehungsanlauf mit der "On the Floor"-Interpretin abgeraten haben. "Matt hat versucht, Ben zu warnen, als er wieder mit J.Lo zusammenkam, dass das [die Trennung] passieren könnte", plauderte eine Quelle gegenüber Daily Mail aus und ergänzte: "Matt war da, um Ben nach ihrer ersten Trennung zu helfen und hatte das Gefühl, dass dies wieder passieren würde."

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Getty Images Ben Affleck und Matt Damon, Schauspieler

