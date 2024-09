Renata Lusins Papa lernt endlich seine Enkelin Stella kennen

Renata (37) und Valentin Lusin (37) durften im vergangenen März ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Nun, rund sechs Monate später, hat die kleine Stella auch endlich ihren Großpapa mütterlicherseits kennengelernt! Der Vater der Russin konnte aufgrund des Krieges nicht nach Deutschland, weshalb es die Chance auf ein früheres Kennenlernen nicht gab – das holen sie jetzt gemeinsam mit einem Urlaub in der Türkei nach. "Das größte Ziel der Reise war es, endlich meinen Papa nach drei Jahren wiederzusehen. Durch den Krieg kann er nicht nach Deutschland kommen und konnte somit noch nicht seine erste Enkelin Stella kennenlernen. Das Wiedersehen war sehr emotional!", erklärt Renata in einem Beitrag auf Instagram. Dazu teilt die Let's Dance-Bekanntheit einen sommerlichen Schnappschuss, auf dem sie mit ihrem Papa und Tochter Stella im Arm zu sehen ist.

In ihrer Rolle als Mutter geht die TV-Bekanntheit voll und ganz auf. Wie stolz sie darüber ist, teilt sie ihren Social-Media-Fans regelmäßig mit niedlichen Bildern und Videos im Netz mit. "Deine Mama zu sein, ist das größte Geschenk in meinem Leben! Ich freue mich, diese Zeit so intensiv zu genießen und bin erstaunt, wie schnell die Tage vergehen", schwärmte Renata zu einer Fotoreihe, auf der sie ihre Kleine stolz in einer Trage vor der Brust herumträgt. Und auch Papa Valentin kann sein Glück wohl bis heute kaum fassen, wie in einem süßen Clip auf Instagram zu sehen war. Das Vater-Tochter-Duo kuschelte draußen auf einer Wiese. Stella lag dabei auf Valentins Brust, der vor lauter Freude ein breites Grinsen im Gesicht trug.

Stella erblickte am 21. März das Licht der Welt. Wie Renata ihren Fans nachträglich auf Instagram berichtete, habe sie ganze 37 Stunden in den Wehen gelegen. Während der Geburt hat sie sich jedoch stets auf ihren Partner verlassen können, der sie mit bestem Willen unterstützt hat. "Es war eine schwere Geburt, aber Valentin war mir so eine große Stütze und ist nicht umgekippt", schwärmte die 37-Jährige.

Anzeige Anzeige

Instagram / renata_lusin Valentin Lusin, Renata Lusin, Tochter Stella und der Vater von Renata

Anzeige Anzeige

Getty Images Renata und Valentin Lusin, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige