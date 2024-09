So herausfordernd ist der Familienalltag für Peter Andre

Peter Andre (51) ist stolzer Vater von fünf Kindern. Doch den Familienalltag zu bewältigen, ist für den britischen Sänger nicht immer leicht, wie er nun auf Instagram erklärt. In einem ehrlichen Video richtet sich der Ex-Mann von Katie Price (46) an seine Follower und gesteht, dass er den Schulalltag seiner fünf Kinder und seine anderen Verpflichtungen schwer unter einen Hut bekommt. "Leute, findet ihr den Schulweg auch so verrückt? Ich meine, man bringt die Kinder zur Schule und dann hat man noch A, B, C und D zu erledigen. A schafft man vielleicht noch, aber wenn ich bei B angekommen bin, muss ich schon wieder die Kinder abholen", macht der ehemalige Popstar deutlich.

Peter hat offenbar so viele väterliche Aufgaben am Tag, dass er manchmal einfach nicht allem gerecht wird, wie er erklärt. "Ich habe heute immer noch C und D zu erledigen und weiß nicht, wie das gehen soll. Morgen muss ich dann mit C beginnen, weil ich gestern nicht dazu gekommen bin. Wie soll ich jemals zu D kommen?", klagt der 51-Jährige auf der Plattform und richtet sich hilfesuchend an seine Fangemeinschaft. "Bitte sagt mir, ob das bei euch auch so ist?", fragt er seine Follower sichtlich gestresst.

Bei Peter ist tatsächlich momentan viel los. Erst im April dieses Jahres machte ihn seine Tochter Arabella, die er zusammen mit seiner Frau Emily hat, zum fünffachen Vater. Das Nesthäkchen ist das dritte gemeinsame Kind der Eheleute. Außerdem ist Peter noch stolzer Vater seiner bereits jugendlichen Sprösslinge Princess (17) und Junior (19), die aus seiner früheren Ehe mit Katie stammen. Seit 2018 leben die Kids offiziell bei ihrem Vater.

Getty Images Emily MacDonagh, Junior Savva, Princess Tiaamii und Peter Andre in London im Oktober 2021

Instagram / peterandre Peter Andre und Emily MacDonagh im August 2024

