Sie will einfach alle wieder um sich haben. Katie Price vermisst ihre Kinder Princess Tiaamii (10) und Junior (13) Savva. Die zwei stammen aus ihrer Beziehung mit Peter Andre (45) und sind kürzlich zu ihrem Vater gezogen, wie eine Sprecherin der TV-Persönlichkeit mit einem Statement bestätigte. Für ihre 40-jährige Mutter sei diese Trennung aber alles andere als leicht, denn sie wisse nicht, wann sie die beiden wiedersehen könne.

Ein enger Vertrauter der gebürtigen Britin sprach mit The Sun über Katies derzeitigen Zustand ohne ihre Kids: "Sie kennt das Datum nicht, an dem sie nach Hause kommen und sie vermisst sie sehr. Sie verbringt viel Zeit mit Bunny und Jett und kann es kaum erwarten, wenn ihre Familie endlich wieder zusammen ist."

Das Magazin The Sunday People berichtete sogar, dass Peter seiner Ex den Umgang mit Princess und Junior untersagen würde. "Er verbietet ihr, die Kinder zu sehen, weil ihr Lifestyle seiner Meinung nach außer Kontrolle geraten ist – sie geht nur noch aus und trinkt sehr viel", habe ein Informant erklärt. Das Busenwunder soll einem Drogentest zugestimmt haben, um ihren Verflossenen zu beruhigen und ihren Kindern so schneller wieder näherkommen zu können.

Instagram / officialkatieprice Princess Tiaamii und Junior Savva

Instagram / peterandre Peter Andre, Junior Savva und Princess Tiaamii

Instagram / officialkatieprice Katie Price mit ihren fünf Kindern

