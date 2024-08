Neue Vaterschaft: Peter Andre will es diesmal anders angehen

Peter Andre (51) kündigt einen Wandel in seinem Erziehungsstil an, nachdem er aus den Erfahrungen mit seinen anderen vier Kindern gelernt hat. Die Geburt seiner Tochter Arabella im April habe den Sänger dazu bewegt, einen neuen Ansatz zu verfolgen. Das kleine Nesthäkchen ist das dritte gemeinsame Kind mit seiner Frau Emily. Aus seiner früheren Ehe mit Katie Price (46) hat Peter bereits die Kinder Princess (17) und Junior (19). Trotz seiner engagierten Vaterrolle gesteht Peter, dass er nicht immer so viel Zeit mit seinen Kindern verbracht habe, wie er es sich gewünscht hätte. Das wolle der Musiker bei Arabella nun anders machen. "Ich habe zu all meinen Kindern immer eine Verbindung gehabt, aber dieses Mal mit Arabella habe ich darauf geachtet, dass ich mir seit ihrer Geburt viel Zeit nehme. Also habe ich meine Arbeit pausiert, um mich stattdessen ihr und Emily zu widmen", erklärt Peter gegenüber Bella Magazine.

Offenbar möchte der Familienvater ein letztes Mal die Zeit mit seinem Neugeborenen nutzen. "Weil dies unser letzter Nachwuchs sein wird – so sagen wir es jedenfalls", verrät Peter weiter, weswegen er keine der kostbaren Momente mit seinem jüngsten Kind verpassen möchte, wie es bei seinen anderen Sprösslingen der Fall gewesen sei. Nicht nur Arabella kommt diese Entscheidung zugute. "Was viel wichtiger ist, dadurch, dass ich zu Hause bin, verbringe ich mit all meinen Kindern viel Zeit", fügt der Brite hinzu und beschreibt das als "wirklich besonders" und hebt die Wichtigkeit hervor, für seine Familie da zu sein.

Nicht nur in dieser Hinsicht gibt es eine Veränderung im Erziehungsstil im Hause Andre. Vor zwei Wochen enthüllte Peter, dass seine Frau Emily eine sehr strenge Regel in ihrem Zuhause eingeführt habe. Beim Essen seien Handys und Fernsehen verboten. "Sie ist sehr konsequent in dieser Hinsicht. Bei den Mahlzeiten sorgt sie dafür, dass wir alle zusammensitzen und reden – ohne Ablenkung", erklärte Peter gegenüber Heat Magazine. Damit habe die Familie Zeit, sich miteinander auszutauschen.

Instagram / peterandre Peter Andre und Emily MacDonagh, Ehepaar

Instagram / peterandre Peter Andre mit seiner Familie, Dezember 2022

