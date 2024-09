Verbringen Prinz Harry und Meghan Weihnachten in England?

Prinz Harry (39) und Meghan Markle (43) haben eine Einladung erhalten, Weihnachten in Großbritannien zu verbringen. Doch dabei geht es nicht um eine royale Feier mit König Charles (75) und der restlichen Königsfamilie – das Angebot kommt von Harrys Onkel Charles Spencer (60), dem Bruder seiner verstorbenen Mama Prinzessin Diana (✝36). "Es ist zu früh, um zu sagen, ob sie die Einladung annehmen werden, aber das Angebot steht, falls sie es wollen", plauderte ein Insider gegenüber Express aus. Die Feier würde in Althorp stattfinden, dem 500 Jahre alten Anwesen, in dem Diana aufwuchs.

Harry und Meghan haben seit Jahren nicht mehr an einem Weihnachtsfest im Vereinigten Königreich teilgenommen. Ihr letztes gemeinsames Weihnachtsfest mit der königlichen Familie fand 2018 in Sandringham statt. "Eine Einladung für Sandringham gibt es bislang nicht, das bedeutet aber nicht, dass es keine geben wird", äußerte sich der Tippgeber weiter. Dennoch sei es ziemlich unwahrscheinlich, dass es dazu kommen werde, und genauso unwahrscheinlich sei es, dass Harry und Meghan das Angebot, Weihnachten mit König Charles, Prinz William (42) und Co. zu verbringen, annehmen würden.

Erst vor wenigen Wochen reiste Harry nach Großbritannien und übernachtete bei seinem Onkel, um einer Beerdigung beizuwohnen. Dabei soll Charles Spencer bereits versucht haben, das zerrüttete Verhältnis zwischen dem Rotschopf und seinem Bruder William zu kitten. Ian Pelham Turner, ein bekannter Royal-Experte, erklärte gegenüber Fox News Digital: "Harry kann sich auf Earl Spencer verlassen. Zweifellos hat dieser hinter den Kulissen versucht, die Beziehung der Brüder zu retten."

