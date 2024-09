Bradley Cooper und Lea genießen gemeinsame Papa-Tochter-Zeit

Bradley Cooper (49) hat sich am Mittwochnachmittag eine herzerwärmende Auszeit genommen, um seiner Tochter Lea (7) in New York City eine Freude zu bereiten. Der Schauspieler wurde dabei gesichtet, wie er Hand in Hand mit Lea die Straße überquerte, nachdem sie sich ein Eis gegönnt hatten. Während des Spaziergangs trug Bradley ein hellblaues T-Shirt, eine schwarze Sonnenbrille und lässige Jeans sowie eine schwarze Baseballkappe in der Hand, während sein Töchterchen in grünen Shorts und einer glitzernden Jacke neben ihm herging.

Die kleine Lea ist die gemeinsame Tochter von Bradley und seiner Ex-Freundin Irina Shayk (38). Seit ihrer Trennung vor fünf Jahren teilen sich der 49-Jährige und das Model das gemeinsame Sorgerecht für Lea – und das scheint auch wunderbar zu klappen, wie Irina im Interview mit Elle verriet. "Wir finden immer einen Weg", erklärte die Laufstegschönheit im Gespräch und betonte, dass Bradley "der beste Vater ist, den Lea und ich uns vorstellen können". Dass sowohl sie als auch ihr Ex durch ihre Jobs sehr eingespannt sind, sei kein Problem: "Wir beide nehmen Lea überall mit hin. Sie ist super einfach."

Zwischen Bradley und Irina sollte es nicht halten, dafür scheint der Hollywoodstar mit Gigi Hadid (29) die Eine gefunden zu haben: Seit Oktober vergangenen Jahres sind die beiden ein Herz und Seele. Wenn es nach Bradley gehen würde, würden sogar bald die Hochzeitsglocken läuten – das behauptete zumindest ein Insider gegenüber Daily Mail. "Bradley hat bereits entschieden, dass er Gigi fragen wird, ob sie ihn heiraten will", so die Quelle.

The Mega Agency Bradley Cooper und Irina Shayk mit ihrer Tochter

Diamond / BACKGRID / ActionPress Bradley Cooper und Gigi Hadid im Februar 2024

